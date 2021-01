Filmtitel: Hidden Agenda

Sprachen: Deutsch, Schwedisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 347 Minuten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 10.07.2020

Regie: Molly Hartleb, Alexis Almström

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Josefin Asplund, Alexej Manvelov, Dag Malmberg, Joel Spira, Christian Hillborg

Bereits im Sommer wurde der skandinavische Streifen Hidden Agenda in Deutschland über Edel Germany GmbH veröffentlicht. In fast sechs Stunden gibt es schwedische Krimi und Thriller Power mit Josefin Asplund, Alexej Manvelov, Dag Malmberg und vielen anderen. Die Regie führte das Duo Molly Hartleb und Alexis Almström. Das Ziel ist natürlich, auf der Erfolgswelle mitzuschwimmen und dabei einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Die Story von Hidden Agenda:

Die junge, ambitionierte Anwältin Emily Jansson (Josefin Asplund) und der Ex-Häftling Najdan „Teddy“ Maksumic (Alexej Manvelov), werden von unterschiedlichen Auftraggebern auf das mysteriöse Verschwinden eines Millionenerben angesetzt. Beide verfolgen dabei jeweils ihre eigene Agenda: Emily will die Karriereleiter hinauf, während Teddy nach seiner Haft ganz neu anfangen und seine kriminelle Vergangenheit in der schwedischen Unterwelt hinter sich lassen will. So kollidieren zwei völlig unterschiedliche Welten miteinander – der Beginn einer unorthodoxen Zusammenarbeit und einer sehr ungewöhnlichen Freundschaft. Emily hat das Know-how, die Ressourcen und das nötige Insider-Wissen. Teddy dagegen hat die Erfahrung, die nötigen Muskeln und Kontakte zu Schwerverbrechern. Aber im Laufe ihrer gemeinsamen Ermittlungen muss das ungleiche Duo lernen, die sicher geglaubten Spielregeln sowie Freunde und Vertraute komplett in Frage zu stellen. Und schließlich finden sie sich genau dort wieder, wo sie niemals sein wollten…