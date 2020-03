Highland Saga: wegen Coronavirus Tourtermine werden verlegt

Am 24.03.2020 sollte die Highland Saga-Show ihr Debüt in der Freiheitshalle in Hof feiern und bei sieben weiteren Terminen Musikfans in ganz Deutschland begeistern. Aufgrund behördlicher Anordnungen mussten diese Termine nun verschoben werden. März 2020. In den vergangenen Wochen haben sich weltweit die Ereignisse aufgrund der Corona-Pandemie geradezu überschlagen. Viele Branchen und Wirtschaftszweige sind von massiven Auftrags- und Umsatzeinbrüchen aufgrund der unklaren Gemengelage und behördlicher Anordnungen betroffen. Dies gilt insbesondere für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, die gegenwärtig einen Totalausfall zu beklagen hat. Auch die aktuellen Tourneetermine der mit großem Aufwand vorbereiteten Highland Saga des Berliner Event Profis art.emis Entertainment GmbH (u.a. Deutschland Tattoo – Royal Music Show) sind hiervon betroffen: ab dem 24.03. sollte die multimedialen Musikshow auf Tournee gehen und hierbei in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen, Hessen und Berlin Station machen, jedoch untersagten die zuständigen Behörden alle Termine der Show. Unter Hochdruck wurde nun gemeinsam mit allen Beteiligten an Lösungen gearbeitet und der Veranstalter vermeldete nun, dass keine Tourtermine abgesagt werden, sondern sämtliche Termine in den November und Dezember dieses Jahres verlegt werden können!

Für folgende Termine stehen bereits die Ausweichtermine fest:

24.03.2020 – Hof/Bayern – Freiheitshalle | NEUER TERMIN 09.11.2020

25.03.2020 – Karlsruhe – Schwarzwaldhalle | NEUER TERMIN: In Bearbeitung

26.03.2020 – Weimar – Weimarhalle | NEUER TERMIN: 16.11.2020

27.03.2020 – Leipzig – Haus Auensee | NEUER TERMIN: In Bearbeitung

28.03.2020 – Berlin – Tempodrom | NEUER TERMIN: 01.12.2020

29.03.2020 – Fulda – Esperantohalle | NEUER TERMIN: 14.11.2020

30.03.2020 – Nürnberg – Meistersingerhalle | NEUER TERMIN: 18.11.2020

31.03.2020 – Ravensburg – Oberschwabenhalle | NEUER TERMIN: 28.11.2020

Art.Emis Geschäftsführer Ulrich Lautenschläger dankt neben den Künstlern und der Crew für die tolle Unterstützung bei der Terminfindung auch dem Publikum für seine Geduld und freut sich darauf, die Besucher*innen im Herbst bei der Highland Saga zu begrüßen. Sämtliche Tickets behalten ihre Gültigkeit und auch der Vorverkauf ist ab sofort auch für die verlegten Termine eröffnet. Tickets sind an allen VVK-Stellen und online über AD Ticket.de und Eventim.de sowie im Online Ticketshop auf Highland-Saga.com erhältlich.

Tickets: https://www.eventim.de/eventseries/highland-saga-2582494/

https://highland-saga.reservix.de/events