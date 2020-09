Hjelvik: veröffentlichen Debüt Single und Video und starten Vorverkauf

Die neue norwegische Black Viking Heavy Metal Band Hjelvik veröffentlicht heute ihr Musivideo zur ersten Single North Tsar vom kommenden Album Welcome To Hel, das am 20.11.2020 via Nuclear Blast erscheinen wird.

Hjelvik ist die neue Solo Band von ex-Kvelertak Frontmann, Songschreiber und Mitbegründer Erlend Hjelvik. Nach weltweiten Touren mit einigen der bedeutendsten Bands der Welt wie Metallica, Slayer und Ghost, sowie nach vier Auszeichnungen beim norwegischen Spellemannprisen verließ Erlend die Band 2018 und nutzte die letzten zwei Jahre zum Songwriting des ersten Hjelvik Solo Albums.

Frontmann Erlend Hjelvik sagt dazu: „Es fühlt sich großartig an, mit diesem unglaublichen Video zu ‚North Tsar‘, welches die talentierten Jungs von Grupa13 für mich gedreht haben, den Fans einen ersten Eindruck zu vermitteln von dem, was noch kommen wird!“

Schaut euch das zensierte Video hier an:

Erlend fügt hinzu: „Es war eine coole Erfahrung. An dem Tag, als die Corona Einschränkungen aufgehoben wurden, bin ich in das erste Flugzeug von Norwegen nach Polen gestiegen und wir haben das komplette Video an einem Tag in einem Wikingerdorf namens Jomsborg gedreht. Grupa13 hat wirklich exzellente Arbeit geleistet mit ihrem Team aus gut trainierten Wikinger Darstellern, einer unglaublichen SFX Crew und sie haben sogar Wölfe und einen riesigen Raben mitgebracht. Es war ein intensiver und effizienter Dreh. Es fühlte sich merkwürdig an mitten in einer Wikinger Schlacht zu stehen und dabei meinen Song zu performen. Besonders, da das Dorf für Touristen geöffnet war, die mitten durch die Szenerie liefen, gafften und Selfies machten…Das machte diese Erfahrung noch bizarrer! Nichtsdestotrotz hatte ich eine großartige Zeit und ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis!“

Schaut euch das unzensierte Video hier an:

Hjelviks erstes Solo Album Welcome to Hel basiert thematisch auf nordischer Geschichte und Mythologie. Es handelt unter anderem von den Raubzügen der Wikinger. Das Album wurde von Justin Phelps (Joe Satriani, Poison Idea, Slough Feg) in den The Hallowed Halls in Portland, Oregon, in den USA aufgenommen und durch den Mix von Grammy Gewinner Alan Douches (Mastodon, Converge, Baroness) veredelt. Besondere Gäste sind Matt Pike (Sleep, High on Fire) und Mike Scalzi (Slough Feg). Der legendäre Cover Artist Joe Petagno hat das Artwork zu Welcome to Hel und das Hjelvik Logo entworfen und ist den meisten sicher durch seine zeitlosen, unverkennbaren Album Cover bekannt, die er für Bands wie Motörhead, Led Zeppelin und Nazareth gezeichnet hat.

Bestellt euch das Album in den Formaten eurer Wahl hier vor: http://nblast.de/Hjelvik-WelcomeToHel

Ihr könnt euch das Album ebenfalls für Spotify, Apple Music und Deezer hier pre-saven: http://nblast.de/HjelvikWelcomePreSave

Schaut euch die Hjelvik Ankündigung (Englisch) hier an: https://youtu.be/UneH8BFYG1k

Hier könnt ihr euch die Hjelvik Ankündigung auf Norwegisch anschauen: https://youtu.be/1Do_TcBozqQ

Hjelvik sind:

Erlend Hjelvik – Gesang, Lyrics und Songwriting

Rob Steinway – Lead Gitarre

Remi André Nygård – Rhythmus Gitarre

Alexis Lieu – Bass

Kevin Foley – Schlagzeug

Weitere Infos:

