Hollywood Undead: veröffentlichen brandneuen Song „Gonna Be Okay“ & Lyric-Video

Das Platin veredelte Quintett Hollywood Undead kündigte vor kurzem den Release des zweiten Teils seines zweigeteilten Opus‘ New Empire an. New Empire, Vol. 2 wurde von Matt Good (Asking Alexandria, Sleeping With Sirens) produziert und erscheint am 4. Dezember via BMG/Dove & Grenade Media. Mit Gonna Be Okay stellt die Band nun einen weiteren Vorboten bereit. Das dazugehörige Lyric-Video ist hier einsehbar:

Johnny 3 Tears kommentiert: