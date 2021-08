Hot Water Music: signen bei End Hits Records und kündigen neues Album an

Hot Water Music melden sich zurück mit einem Lebenszeichen aus dem Studio, das vielen Fans der legendären Post-Hardcore Band aus Gainsville Gänsehautschauer über den Körper jagen wird:

Nicht nur, dass sie für 2022 ein neues Album ankündigen: Es wird auch ihr erstes Full Length für End Hits Records (Europa) und Equal Vision Recordings (USA) sein und zeigt sprichwörtlich den Weg auf, Neues mit dem Alten zu verbinden!

Vor kurzem erst verließen Hot Water Music das Studio, in dem sie das Feel The Void betitelte Album gemeinsam mit Brian McTernan (Battery, Be Well) aufgenommen haben und auf dem erstmals in der Bandgeschichte 3 Gitarristen und Songwriter an einem Album gleichermaßen mitwirkten: Chuck Ragan, Chris Wollard und Chris Cresswell.

Hot Water Music selbst geben folgendes Statement zum Album ab:

„We are very excited to be signed to Equal Vision and End Hits for our upcoming record, Feel The Void. Recording this record was a very cool combination of old and new. Reuniting with Brian McTernan as a producer while watching Chris, Chuck and Cresswell work together for the first time resulted in the recording and writing magic that we had all hoped we would be able to create.

We truly cannot wait to get back on the road and share these new songs live, especially in Oct 22 with BSF and Samiam!

Thanks for all of your support over the years, we promise this record is the one you’ve been hoping for.“

Erste neue Songs und weitere Infos zu Feel The Void werden End Hits Records und Hot Water Music demnächst veröffentlichen.

Hot Water Music werden im Oktober 2022 an der Seite der nicht minder ikonischen Boysetsfire und Samiam auf Tournee nach Europa kommen – ihre bislang größte in 28 Jahren Bandgeschichte!

End Hits Records & Kingstar in association with Paradigm present

Hot Water Music & Boysetsfire

Plus Special Guest: Samaim

04.10.2022 UK–London, Electric Ballroom

05.10.2022 BE–Antwerpen, Zappa

06.10.2022 NL–Amsterdam, Melkweg

07.10.2022 DE–Dortmund, Warsteiner Music Hall

08.10.2022 DE–Hannover, Swiss Life Hall

09.10.2022 DE–Berlin, Columbiahalle

10.10.2022 DE–Nürnberg, Löwensaal

11.10.2022 DE–München, Tonhalle

12.10.2022 AT–Wien, Gasoemter

13.10.2022 DE–Stuttgart, LKA-Longhorn

14.10.2022 DE–Wiesbaden, Schlachthof

15.10.2022 DE–Wiesbaden, Schlachthof

Präsentiert von Radio Bob!, Visions Magazin, Fuze Magazin und Morecore