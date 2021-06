Boysetsfire & Hot Water Music: kündigen gemeinsame Tour an

Die Sensation ist perfekt – Rookie trifft auf Trusty Chords! Mit Boysetsfire und Hot Water Music gehen zwei der legendärsten US-amerikanischen Post-Hardcore-/Emo-Bands aller Zeiten auf gemeinsame Tour. Im Oktober 2022 werden sie neben einigen ausgewählten Stopps in Europa auch in zahlreichen Städten Deutschlands und Österreich Halt machen – darunter zum Tourfinale gleich zwei Abende im Schlachthof in Wiesbaden. Den letzten Schliff zur Formvollendung bekommt dieses grandiose Tourpackage durch die Emocore-Veteranen Samiam, die bei allen Shows als Special Guest dabei sein werden. Diese drei Bands zusammen auf einer Bühne – das wirkt wie der Wunschtraum eines jeden Punk- und Emocore-Fans – und im Herbst 2022 wird dieser Traum Wirklichkeit.

Das elektrisierende Gefühl, wenn zum Anfang ihrer Konzerte das Intro mit den „No justice, no peace“-Chören aus den Boxen tönt, um dann kurz darauf mit After The Eulogy die Konzertsäle explodieren zu lassen, ist einfach unbeschreiblich. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 verstanden es Boysetsfire wie keine Zweiten eingängige Post-Hardcore-Hits mit einer politischen und sozial-kritischen Message zu verbinden. Bei ihren Live-Shows folgt ein Ohrwurm auf nächsten und gepaart mit ihrer unbändigen Bühnenpräsenz bringen sie jeden Konzertsaal zum Überkochen.

Das Logo von Hot Water Music wurde nicht nur zigtausend Mal weltweit auf die Körper von Punk-Fans tätowiert – es steht vor allem für eine Band deren Leidenschaft, Energie und Spielfreude legendär ist. Spätestens wenn tausend Bier- und Whiskey-geschwängerte Kehlen live ihre Emo-Punk-Hymnen mitgrölen, weiß man, dass man zuhause ist. „Live your heart and never follow“ – das ist für die Band und ihre Fans nicht nur eine Textzeile, sondern eine Lebenseinstellung.

Seit über 30 Jahren schon verzaubern die Emo-Core-Pioniere Samiam aus Kalifornien weltweit die Herzen der Menschen mit ihrer Musik und sind live jedes Mal ein Garant für ein wahres Hitfeuerwerk.

Boysetsfire, Hot Water Music, Samiam – alle zusammen auf einer Bühne – da wird jeder Tourstopp zum Pflichttermin für Punkliebhaberinnen und Punkliebhaber.

Tickets sind ab 16.06.2021 (10:00 Uhr) über www.eventim.de erhältlich.

Hot Water Music & Boysetsfire

Plus Special Guest Samaim

04.10.2022 UK–London, Electric Ballroom

05.10.2022 BE–Antwerpen, Zappa

06.10.2022 NL–Amsterdam, Melkweg

07.10.2022 DE–Dortmund, Warsteiner Music Hall

08.10.2022 DE–Hannover, Swiss Life Hall

09.10.2022 DE–Berlin, Columbiahalle

10.10.2022 DE–Nürnberg, Löwensaal

11.10.2022 DE–München, Tonhalle

12.10.2022 AT–Wien, Gasoemter

13.10.2022 DE–Stuttgart, LKA-Longhorn

14.10.2022 DE–Wiesbaden, Schlachthof

15.10.2022 DE–Wiesbaden, Schlachthof

Präsentiert von Radio Bob!, Visions Magazin, Fuze Magazin und Morecore