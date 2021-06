Danko Jones: neue Single/Video für „Saturday“

Danko Jones haben heute um 18:oo Uhr ein neues Video für die Single Saturday veröffentlicht, die seit Freitag auf allen Plattformen erhältlich ist. Der Track ist die zweite offizielle Single aus dem mit Spannung erwarteten Album, Power Trio, das am 27. August über Mate in Germany erscheint.

Das Musikvideo wurde im März 2021 von Trevor Bowman in den Bridgeworks in Hamilton, Ontario, gefilmt und produziert. Der Track ist ein typischer Danko-Song mit massiven Power-Chords und eingängigem Refrain.

Saturday folgt auf die erste Single des Albums I Want Out, die im März veröffentlicht wurde und seitdem weltweit erfolgreich war. Sie war Nr. 1 der deutschen Rock-Radio-Charts, Top 15 in Kanada und hat weltweit Erfolge im Airplay erzielt. Im April veröffentlichte die Band auch noch Flaunt It, einen Song für die Fans der ersten Stunde. Das Album könnt ihr HIER vorbestellen.

Saturday, Flaunt It & I Want Out sind u.a. auf Spotify und anderen Plattformen erhältlich, der Album VVK läuft!

Power Trio Tracklist:

1. I Want Out

2. Good Lookin’

3. Saturday

4. Ship Of Lies

5. Raise Some Hell

6. Blue Jean Denim Jumpsuit

7. Get To You

8. Dangerous Kiss

9. Let’s Rock Together

10. Flaunt It

11. Start The Show (feat. Phil Campbell)

https://www.facebook.com/dankojones

https://www.dankojones.com/