The Sore Losers: veröffentlichen Video zur Single „Amy“

The Sore Losers halten die Fahne des lauten, dreckigen Punkrocks hoch und dürften jeden Hellacopters – Backyard Babies – Turbonegro Fan begeistern. Auf ihrer neuen Single Amy sehnen sie sich nach einer verlorenen Urlaubsliebe.

Auf ihrem dritten Album Skydogs brachte Emily den Puls in die Höhe und die Radiocharts in Bewegung. Diesmal, auf ihrem kommenden fünften Album, ist es Amy, die Herz und Verstand der The Sore Losers bewegt.

Sänger/Frontmann Jan Straetemans: „Es ist eine Hommage an die Sommerliebe. Wer hat sich nicht schon einmal verliebt während ein paar Tagen am Strand in einem fernen Land, die nur eine verblassende Erinnerung hinterlässt? Von diesem Traum verfolgt zu werden, der so kurz und süß war, dass er niemals real sein konnte, darum geht es in Amy.“

Amy ist die zweite Singleauskopplung aus dem fünften Album von The Sore Losers welches später im Jahr erscheinen wird.

https://www.facebook.com/thesorelosers/

https://thesorelosers.com/