Hound: Single aus dem kommenden Album „I Know My Enemies“ erschienen

Gesterb veröffentlichen Hound ihre neue Single Without A Sound, ein hartes und schweres Rockmonster, das vor Energie nur so strotzt. Der Song erzählt eine Geschichte über das Ende der Zeiten, gibt aber auch Hoffnung für eine ungewisse Zukunft. Without A Sound ist die zweite Single vom kommenden Studioalbum I Know My Enemies (Metalville / Rough Trade – VÖ 26.03.).

Die Band aus Hildesheim und Hannover legt mit I Know My Enemies ihr bisher eingängigstes und zugleich vielseitigstes Werk vor. Klassischer Hard Rock verbunden mit funkigen, bluesigen, punkigen und psychedelischen Elementen. Bereits der Vorgänger Settle Your Scores (2018) begeisterte die Fans sowie die internationale Presse gleichermaßen als eine echte Perle des Vintage Rock. Die neuen Songs kommen sowohl reifer als auch verspielter daher. Hound erzählen dabei rätselhafte, dunkle und zugleich hoffnungsvolle Geschichten. Und jeder einzelne Track sprüht nur so vor Hingabe und Appetit.

Mehr zum Album:

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG