Hulkoff: Raubtier-Sänger veröffentlicht Soloalbum am 06.11.2020

Raubtier dürften vielen von Euch geläufig sein.

Die Industrial-Metaller haben nicht nur einen der coolsten Bandnamen, ganz besonders für eine schwedische(!) Band, sondern auch einen schwerst talentierten und umtriebigen Frontmann.

Eben jener Hulkoff präsentiert jetzt sein neues Soloprachtwerk Pansarfolk.

Geboten wird harter, erdiger, ehrlicher Metal mit authentischer, unalberner Folk-Schlagseite und der immer gern gehörten Dosis skandinavischer Melancholie.

Da passt es, dass Hulkoff Pansarfolk gleich in zwei Versionen veröffentlichen wird: auf Englisch und auf Schwedisch.

Bei Pansarfolk – Vinland Edition können wir besser mitsingen, bei Pansarfolk – Svitjod Edition fühlt man sich hingegen umgehend ein paar Breitengrade gen Norden teleportiert.

Die ersten drei Singles – Ingvar, Varangian und Martial – waren in beiden Sprachen erfolgreich.

Die Fans lieben dieses offensichtlich.

Pär Hulkoffs abwechslungsreiches Songwriting und seine einmalige Stimme sind auf Pansarfolk mehr denn je Erfolgsgaranten.

Zudem gibt´s eine ganze Armee an Mitstreitern, darunter der Folklore-Akademiker Thomas von Wachenfeld an der Violine, Anders Johansson (ex-Hammerfall, ex-Yngwie Malmsten, ex-Manowar) an den Drums, sein Sohn Karl (Tungsten) am Bass, Matthias Gyllengahm (Utmarken) an der „Nyckelharpa“, Björn Månsson an der Flöte und Erik Grawsiö (Månegarm) als Gastsänger auf Hildisvin.



Inhalte und Instrumentierung laden zu einer Zeitreise ein, zurück in die wilde Ära der alten Nordmänner, ihrer Geschichten und Mythen.

Lasst Euch begeistern!

