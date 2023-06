Hypocrisy: veröffentlichen Video zu „They Will Arrive“

Am 26. November 2021 veröffentlichten Hypocrisy ihr von der Kritik hochgelobtes neues Album Worship, das weltweit die besten Chart-Ergebnisse in der Geschichte der Band erzielte.

Und doch hat die Band noch ein weiteres Ass im Ärmel.

Der wilde Banger They Will Arrive aus ihrem letzten Album Worship liefert den perfekten Soundtrack zum Video, das bei drei verschiedenen Konzerten während ihrer letzten Europatournee im Herbst/Winter 2022 gedreht wurde.

Peter Tägtgren kommentiert: „Wir haben die Chance, ein weiteres Video mit Damien Dausch zu drehen, und es fühlt sich an, als würde es die Worship-Tour abrunden. Enjoy!“

Seht euch das Video hier an:

Hypocrisy werden diesen Sommer auf einigen Festivals in Europa auftreten und einige Shows mit ihren Labelkollegen Behemoth und In Flames spielen.

Jun 15 – Clisson, FR – Hellfest

Jun 17 – Utrecht, NL – Tivoli Vredenburg

Jun 18 – Hannover, DE *mit Behemoth

Jun 20 – Karlsruhe, DE *mit Behemoth

Jul 15 – Neukirchen, DE – Dong Open Air

Jul 29 – Steenwijk, NL – Stone Henge Fest

Aug 03 – Brasov, RO – Rockstadt Extreme Fest

Aug 11 – Obermehler, DE – Party.San Metal Open Air

Aug 12 – Jaromer, CZ – Brutal Assault Fesival

Aug 13 – Kortrijk, BE – Alcatraz Festival

Aug 26 – Rättvik, SE – Dalhalla Brinner *mit In Flames

Sep 8 – Hüttikon, CH – Meh Suff

Hypocrisy sind:

Peter Tägtgren | Gesang, Gitarren

Mikael Hedlund | Bass

Henrik Axelsson | Session-Schlagzeug

Thomas Elofsson | Session-Gitarrist

Hypocrisy online:

Facebook: https://www.facebook.com/hypocrisy

Instagram: https://www.instagram.com/hypocrisyband/

Homepage: https://hypocrisyband.com/