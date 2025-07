I.F.A: haben die letzte Single/Musikvideo „Tiimalasi“ vom gleichnamigen Album veröffentlicht

Die finnische Heavy-Rock-Band I.F.A hat die vierte und letzte Single Tiimalasi aus ihrem kommenden gleichnamigen zweiten Studioalbum veröffentlicht, das am 8. August 2025 über Inverse Records erscheinen wird. Zu dem Track wurde auch ein Musikvideo produziert, das hier angesehen werden kann:

Hört euch die Single Tiimalasi auf den Streaming-Diensten (hier) an.

Die Band äußert sich dazu: „The composition of the album’s title track has been a long-standing idea of a versatile slower piece, the different sections of which have found different chord progressions for the guitar strings while meditating. When the composition was completed, it began to sound suitable for lyrics like this. People have often heard talk about the passing of the sands of life, and the theme of the song reflects this. It feels like in today’s world, perhaps even more people are trying to fight aging and gain more years of life at any cost, but the grim reaper will find even the best escapees.“

Tiimalasi – Trackliste:

1. Oravanpyörä

2. Kalervo

3. Intiaani

4. Kuumaa

5. Älä Seuraa Minua

6. Eilispäivän Profeetta

7. Lahtisen Kuolema

8. Pedon Kieli

9. Tuonelan Kellot

10. Tiimalasi

Das Album-Cover wurde von Erkko Einiö gestaltet.

I.F.A wurde 1985 in Vihti gegründet. Aapo McMillan und Timo Supperi waren die Gründungsmitglieder, und Jouni Kaunisto wurde als Sänger hinzugezogen. Der Name der Band stammt von der ostdeutschen Automarke Industrieverband Fahrzeugbau (IFA), deren Autos zwischen 1948 und 1956 hergestellt wurden. Die Musik der frühen Tage von I.F.A war Punk-beeinflusst. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Sound zu der aktuellen, schwereren Form, ohne die Wurzeln der Band zu vergessen. Die Aktivitäten der Band legten 1989 eine Pause ein, bis sie 1999 wieder reaktiviert wurde. Die aktuelle Besetzung formte sich, als der Gitarrist Tom Heskell 2019 und der Schlagzeuger Herra Koivuniemi 2023 hinzukamen.

Die Band veröffentlichte ihr erstes Album Ifandia 2021, das selbst veröffentlicht wurde. Die 17 Songs des Albums wurden innerhalb der langjährigen Karriere der Band gesammelt. 2024 unterzeichnete die Band einen Plattenvertrag mit Inverse Records.

I.F.A sind:

Aapo McMillan – Gesang, Bass

Tom Heskell – Gitarren

Herra Koivuniemi – Schlagzeug

I.F.A online:

https://www.facebook.com/rockifa

https://www.instagram.com/rockifa