Illumishade: veröffentlichen Videoclip zur Single „Into The Unknown“

Nach dem erfolgreichen Release des Debütalbums Eclyptic: Wake Of Shadows sind Illumishade nun zurück mit einer neuen Single! Dieses Mal mit einem Cover von Disney’s Frozen 2 Soundtrack Into The Unknown, welches bereits als Überraschungssong am Ende der offiziellen Album-Releaseshow im Mai zum Besten gegeben wurde.

Die Single ist nun erhältlich auf allen Streaming Services und Music Stores und am 06.11.2020 um 19.00 Uhr wurde das offizielle Musikvideo zu Into The Unknown von Illumishade auf YouTube veröffentlicht.

Hier geht es zum Videoclip: Klick

Illumishade ist das neue Projekt von Eluveitie Sängerin Fabienne Erni und Gitarrist Jonas Wolf. Illumishade erblickte am 1. Januar 2020 das Licht der Welt und veröffentlichten drei Singles gefolgt vom Konzeptalbum Eclyptic: Wake Of Shadows diesen Frühling. Nebst den musikalischen Aspekten bieten Illumishade mitsamt ihrer neuen und eigenen Fantasiewelt jedermann die Möglichkeit, nicht nur musikalisch, sondern auch geschichtlich ganz dem Alltag zu entfliehen.