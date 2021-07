Imminence: neue Single / Video ‚Heaven In Hiding‘

Imminence lüften ein Geheimnis.

Angeführt von Sänger und Geiger Eddie Berg, den Gitarristen Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Schlagzeuger Peter Hanström und Bassist Christian Höijer; nehmen uns Imminence mit ihrer fesselnden neuen Single Heaven In Hiding auf einen Epos, eine filmische Reise. Nach der Veröffentlichung der vorherigen Single Temptation, dem unerbittlichen Giganten, mit der Nominierung als härtester Song in der Bandgeschichte und der bei Veröffentlichung unbestritten zum einen der erfolgreichsten Metalcore-Singles des Jahres 2021 wurde, zeigt Imminence erneut ihre hemmungslose Vielfalt und Dynamik mit einer neuen Single. Mit Heaven In Hiding präsentiert die Gruppe all ihre Stärken und Einzigartigkeit als Band und begleitet den Song mit einer außergewöhnlichen Videoproduktion, wieder unter der Regie von Pavel Trebukhin. Temptation hat einen neuen Standard für das gesetzt, was man von der Gruppe heute erwartet, aber Heaven In Hiding beweist, dass sie alles übertreffen. Die Videoaufnahmen fanden im Februar 2021 irgendwo tief in den eiskalten Landschaften Lettlands statt.

Schaut euch das Musikvideo zu Heaven In Hiding jetzt an

”Temptation was the undoubtedly biggest production we ever worked on. We want to show that we’re able to deliver the same quality and creativity, yet do something completely different. Heaven In Hiding is now yours” – Harald Barrett (Gitarre)

Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde der Song in Schweden von Henrik Udd – dem preisgekrönten Produzenten, der bereits mit zahlreichen Bands wie Architects, Bring Me The Horizon, At The Gates und nun auch Imminence zusammengearbeitet hat. Die Ankündigung ihrer exklusiven Akustik-Tour Live In Concert Halls brachte der Band nicht nur Begeisterungsstürme ihrer Fans ein, sondern sicherte ihnen sogar einen Platz in den offiziellen Eventim Charts als eine der bestverkauften Tourneen in Deutschland. Imminence kündigten kürzlich eine neue europäische Headline-Tour an, die im Februar und März 2022 in 19 Städten stattfinden wird. Alle Veranstaltungsorte haben ihre Kapazität stark angezogen und somit werden dies die bisher größten Headline-Shows der Band sein.

Contra Promotion presents:

Imminence: Live In Concert – Europe 2022

15.02.22 DE-Leipzig, Täubchenthal

16.02.22 DE-Hamburg, Gruenspan

17.02.22 DE-Schweinfurt, Stattbahnhof

19.02.22 PL-Krakow, Kwadrat

20.02.22 CZ-Prague, MeetFactory

22.02.22 HU-Budapest, Barba Negra

24.02.22 DE-München, Backstage

25.02.22 DE-Stuttgart, Im Wizemann

26.02.22 IT-Milan, Legend Club

27.02.22 CH-Zürich, Exil

01.03.22 BE-Antwerp, Kavka

02.03.22 DE-Cologne, Kantine

03.03.22 UK-London, The Garage

04.03.22 FR-Paris, La Boule Noire

05.03.22 NL-Utrecht, De Helling

07.03.22 DE-Frankfurt, Batschkapp

08.03.22 DE-Berlin, Festsaal Kreuzberg

09.03.22 DE, Münster, Sputnikhalle

10.03.22 DE-Hannover, Musikzentrum

Tickets: https://www.contrapromotion.com/en/artists/imminence

„From Sweden With Love“

Imminence sind:

Eddie Berg – Gesang/Violine

Harald Barrett – Gitarre

Alex Arnoldsson – Gitarre

Christian Höijer – Bass

Peter Hanström – Schlagzeug