Name: Honig Whisky (Spirituose aus Honigwein und Whisky)

Herkunftsland: Minden, Deutschland

Firma: Beerenweine Riese GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Spirituose aus Honigwein und Whisky

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.beerenweine.eu/

Abfüllmenge: 200 ml Elixierflasche, diverse weitere Abfüllungen

Volumenprozent Alkohol: 15,0 % vol

Preis: 6,90 Euro

Online Shop: http://shop.beerenweine.de/

Aus Minden haben wir schon einige Produkte in unseren Metaldrinks von unserem Partner Beerenweine Riese GmbH & Co. KG besprochen, heute geht es mit dem Honig-Whisky-Likör in die nächste Runde. Mit 15,0 % Volumenprozent Alkohol dürfte es in eine Met-Region gehen, die mit Whiskey-Aromen verfeinert wurde. Uns liegt die schnuckelige Version in der 200 ml Elixierflasche vor, aber es gibt noch viele weitere Gebinde bis hin zur 2 Liter Tonflasche. Lieblich, mit einem schönen Honig-Whisky-Geschmack, soll die ganze Sause die Kehle herunterrinnen.

Beerenweine Riese GmbH & Co. KG schreiben: Was man über Schotten und Iren, also die Urväter des Whiskys sagt, trifft auch auf unseren Honig Whisky zu. Der erste Kontakt – herb, würzig, wie bei unserem limitierten Whisky, gleichzeitig süß und süffig, wie zum Beispiel unser Honig-Holunderblüte.

Optisch springt bei dem Design ganz klar die Elixierflasche ins Auge. Old School fühlt man sich in das Mittelalter oder in die Zeit der Hexen- und Zauberergeschichten zurückversetzt. Hokuspokus, ob das Elixier einen Zauber bewirken kann? Was jedenfalls funktioniert – und das habe ich selber getestet – ist, dass man vom nüchternen Zustand langsam in einen Angeheiterten abgleitet. Mit einem vorsichtigen Schluck direkt aus der Pulle strömt der leicht süße Honiggeschmack auf die Zunge. Schnell kommt die Whiskynote zum Vorschein und umgarnt das Gesöff, welches recht mild den Weg über die Kehle in den Magen findet. Wie der Geruch schon angedeutet hat, geht es mehr in die Honigschiene und lässt das gebrannte Gut, welches im Holzfass gelagert wurde, langsam durchsickern. Bissiger als Met und aromatischer als ein reiner Whiskey versucht das Produkt, beide Vorzüge zu kombinieren.