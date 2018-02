Es dauert nur noch einen Monat, bis die New Yorker Death Metaller Immolation in Form ihrer Atonement II – Europe Tour 2018 mit Full Of Hell und Monument of Misanthropy erneut die hiesigen Gefilde durchstreifen werden. Kürzlich wurden nun auch die Opener für die Tour bestätigt: Vom 15. bis zum 27. März werden Omophagia das Trio verstärken, während Stortregn das Line-up der zweiten Tourhälfte, vom 28. März bis zum 8. April, komplettieren werden. Anschließend steht Immolations Tour durch Südamerika an. Alle Details gibt es unten.

Immolation

Atonement II – Europatour 2018

w/ Full Of Hell, Monument of Misanthropy, Azarath, Omophagia

15.03. PL Warschau – Proxima

16.03. PL Lodz – Magnetofon

17.03. PL Bielsko-Biala – Rude Boy

w/ Full Of Hell, Monument of Misanthropy, Omophagia

18.03. A Wien – Viper Room

19.03. I Bologna – Freakout Club

21.03. E Bilbao – Santana 27

22.03. P Porto – Hard Club

23.03. E Madrid – Nazca Club

24.03. P Lissabon – RCA Club

25.03. E Sevilla – Sala Custom

26.03. E Valencia – Rock City

27.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

w/ Full Of Hell, Monument of Misanthropy, Stortregn

28.03. F Marseille – Jas’Rod

29.03. F Paris – Petit Bain

30.03. NL Rotterdam – Baroeg

31.03. DK Esbjerg – Konfus

02.04. DK Kopenhagen – Pumpehuset

04.04. D Essen – Turock

05.04. NL Eindhoven – Effenaar

06.04. UK London – The Dome

07.04. NL Haarlem – Patronaat

08.04. D Kassel – K19

Weitere Immolation Termine:

25.04. PE Lima – CC Festiva

26.04. RCH Santiago – Blondie

27.04. RA Buenos Aires – Mvseo Rock

28.04. BR Recife -Abril Pro Rock Festival

29.04. BR São Paulo – Fabrique Club

06. – 08.09. USA Cave-In-Rock, IL – Full Terror Assault

Der Name Immolation wird in der extremen Musikszene schon lange groß geschrieben, denn die Band liefert seit 28 Jahren kontinuierlich einzigartigen, kreativen und düsteren Death Metal. 2017 markiert das 29. Jahr der Bandgeschichte und Atonement beweist, dass es sich hierbei um eine Formation handelt, die nicht zurückblickt, sondern weiterhin an ihre Grenzen geht. Denn bis heute sind die Death Metal-Meister die Zukunft eines Genres, das sie einst mitdefiniert haben. Seit ihrem Debüt-Album Dawn Of Possession (1991 via Roadrunner) haben sie sich Jahr für Jahr weiterentwickelt und stehen somit bis heute für einen der dunkelsten und außergewöhnlichsten Death Metal-Sounds der Szene!

