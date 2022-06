Immunity: kündigen Debütalbum „Breathe“ für den 12.08.22 an

Mit der Veröffentlichung der neuen Single Creatures kündigt die Nürnberger Metalcore-Band Immuniti ihr Debütalbum Breathe an. Das Album wird am 12.08.22 digital und als CD via Recordjet erscheinen. Auf dem 10-Track starken Longplayer überzeugt Sänger Dominik „Nik” Maiser nicht nur mit cleanem, emotionalem und angenehm melodischem Gesang, sondern genauso markerschütternden Shouts und Screams. Gepaart werden diese mit einem eigenwilligen, originellen Sound mit tiefen Gitarren und einem treibenden Beat.

Zur Fertigstellung des Albums holte sich die Band bestehend aus Dominik Maiser (Stimme), Adrien Dembowski (Gitarre), Heinz Christian Oetken (Gitarre), Max Neuner (Bass) und Johannes Noderer (Schlagzeug) hochkarätige Unterstützung ins Boot. Die Rede ist von Christoph Wieczorek, dem Gitarristen, Co-Sänger, Songwriter und Produzenten von Annisokay, einem der führenden Metalcore-Acts in Europa.

Aggressive Brecher wie der Titeltrack Breathe, das mit einem brillanten Breakdown ausgestattete Breaking Character, das breitwandige Post Human Empire oder die atmosphärische Power-Ballade Symbiosis unterstreichen den vielseitigen Sound des Albums. Thematisch ist Breathe ein bunter Mix aus persönlichen Songs über Trennungsschmerz und Weiterentwicklung, tiefsinningen Betrachtungen unserer Gesellschaft, Fantasie-Szenarien, Pandemiegefühlen und mehr.

Erstaunlich hohe YouTube-Klickzahlen sowie massive Medien-Reaktionen in Form von Reviews, Interviews und Playlisten-Platzierungen bei u. a. zahlreichen US-Outlets: Obwohl Breathe das erste Album der Newcomer ist, wird dieses sowohl klanglich als auch spielerisch und kompositorisch locker internationalen Ansprüchen gerecht. Nicht umsonst wird die Band bereits als „der wohl aufregendste Metalcore-Act des Jahres” (Rockmagazine) bezeichnet. Die erste Singleauskopplung Sounds Like A Melody, ein Tribute an das Alphaville-Original, wurde direkt von Onlinemedien wie www.metal-hammer.de oder www.rockhard.de gefeatured und erhielt Vorstellungen bei Sendern wie Radio21 oder Rockland Radio.

Über Immunity:

Die Nürnberger Metalcore-Band Immunity lernte sich 2020 kurz vor dem Ausbruch der Pandemie kennen. Den Kern bilden Frontmann und Texter Dominik „Nik“ Maiser und Multi-Instrumentalist Adrien Dembowski. Immunity sorgten bereits mit ihren ersten beiden in kompletter Eigenregie, aber auch mit professionellen Videoclips veröffentlichten Digital-Singles Trust The Algorithm und Trainwreck für reichlich Furore. Während Immunity an ihrem 2022 erscheinenden Debütalbum arbeiteten und die COVID-Restriktionen gelockert werden konnten, erweiterten Maiser und Dembowski das Line-Up der Gruppe. Mit dem zweiten Gitarristen Heinz Christian Oetken, Bassist Max Neuner und Drummer Johannes Noderer ist die Truppe nun komplett. Am 12.08.2022 erscheint das Debütalbum Breathe.

