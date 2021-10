Imperia: geben Tourdaten bekannt geben und veröffentlichen neues Video

Imperia werden im Oktober endlich wieder Konzerte spielen, denn sie gehen auf Low Countries Club Tour (Part 1)!

Ihr könnt euch auf Songs von allen bisherigen Imperia-Alben freuen, sowie auf neue Songs, die die Band bis dato noch nie live gespielt hat. Ferner haben Imperia ein Video zu Dream Away veröffentlicht, das man sich auf YouTube ansehen kann!

Der Song stammt vom aktuellen Album The Last Horizon, welches hier erhältlich ist: https://lnk.to/thelasthorizon

The Last Horizon – Tracklist:

CD 1

1. Dream Away

2. Starlight

3. To Valhalla I Ride

4. Flower And The Sea

5. Blindfolded

6. While I Am Still Here

CD 2

1. Only A Dream

2. Where Are You Now

3. I Still Remember

4. Dancing

5. My Other Half

6. One Day

7. I Send You My Love

8. Let Down (Piano Version)

Imperia – Tourdaten

28.10.2021 BE Antwerpen – Kid’s Rhythm ’n‘ Blues Kaffee

29.10.2021 NL Breda – Bel Air

30.10.2021 BE Bree – Ragnarok Live Club

31.10.2021 BE Diest – Hell

