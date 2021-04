Imperial Age: kündigen „New World Tour 2022“ an

2020 und 2021 ist die Musikindustrie am Boden zerstört. Ohne Konzerte oder eine Gewissheit für die Zukunft war es für alle ein Überlebenskampf. Viele Künstler gaben die Musik komplett auf, einige fanden sich in Dayjobs wieder, Bands trennten sich, einzelne Musiker starben sogar.

Gleichzeitig stieg jedoch ein neuer Stern am Horizont auf – und diesmal aus dem Osten.

Im Jahr 2020 gelang es den russischen Symphonic-Metal-Masters Imperial Age, ihre Gefolgschaft überall zu erreichen und trotz aller Widrigkeiten sogar noch an Bedeutung zu gewinnen: Millionen von YouTube-Aufrufe, Zehntausende von Online-Show-Zuschauern (sogar aus der Antarktis!) und fünfstellige Musikverkäufe… Zugleich wurden immer wieder Angebote der führenden Metal-Labels zurückgewiesen.

Im Jahr 2020 wurde Imperial Age für Auftritte in der EU, Großbritannien, Nord- und Südamerika gebucht, aber die meisten dieser Daten wurden aus offensichtlichen Gründen nicht einmal veröffentlicht…

Wie die meisten anderen Künstler, die sich entschlossen haben, positiv zu denken und ihre Zeit produktiv zu verbringen, nutzten Imperial Age die Gelegenheit, um neue Songs zu schreiben. Der Titel des neuen Albums lautet New World. Es wird im Dezember 2021 erscheinen

Bis 2022 wird der größte Teil der Welt wiedereröffnet, es wird wieder Konzerte geben, und Imperial Age werden ihre bisher größte Tournee beginnen – die New World Tour 2022.

Die erste Etappe dieser Tournee umfasst Westeuropa im Januar 2022 mit 17 Konzerten in Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Belgien und den Niederlanden sowie vier Shows in Großbritannien. Weitere Termine werden folgen.

Tickets sind hier erhältlich: https://tour.imperial-age.com

(Zuvor gekaufte UK-Tickets gelten für die neuen Daten!!)

Imperial Age

07.01.2022 (FR) Paris, La Boule Noire

08.01.2022 (FR) Montpellier, Secret Place

09.01.2022 (FR) Lyon, Rock and Eat

11.01.2022 (ES) Barcelona, Boded

12.01.2022 (ES) Madrid, Carasol

13.01.2022 (PT) Lisboa, RCA Club

14.01.2022 (PT) Oporto, Hardclub

15.01.2022 (ES) Bilbao, Stage Live

16.01.2022 (FR) Toulouse, Usine a Musique

18.01.2022 (DE) München, Backstage

19.01.2022 (DE) TBA

20.01.2022 (DE) Ubach Palenberg, Rockfabrik

21.01.2022 (NL) Rotterdam, Baroeg

22.01.2022 (DE) Weinheim, Café Central

23.01.2022 (NL) Arnhem, Willemeen

25.01.2022 (BE) Bree, Ragnarok

26.01.2022 (DE) Siegburg, Kubaba

27.01.2022 (UK) London, The Dome

28.01.2022 (UK) Birmingham, Asylum

29.01.2022 (UK) Manchester, Rebellion

30.01.2022 (UK) Glasgow, Ivory Blacks