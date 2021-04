Time For Metal: Underground Award 2021 Bandvorstellung – heute: El Pistolero

Bei dem Ortsnamen Mannheim sind mir zugegebenermaßen auf Anhieb nur Bülent Ceylan und The Butcher Sisters eingefallen. Aber auch der „Hard’n’Heavy Bullet Train“, wie sich El Pistolero auf ihrer Homepage selbst nennen, setzt sich in der baden-württembergischen Stadt in Bewegung.

Gegründet wurden El Pistolero im Jahr 2012, da wird’s wohl im kommenden Jahr so oder so eine ordentliche Jubiläumsparty geben. Bislang wurden vier Demos und eine EP aufgenommen, die aber alle nicht das Licht der Welt erblickt haben. Live konnten die Männer aber schon oft beweisen, wie das musikalische Baby aus einer heißen Liebesnacht zwischen Lemmys Motörhead und Bands wie AC/DC oder Airbourne klingt. So ganz ohne Wechsel im Line-Up sind El Pistolero nicht über die Jahre gekommen, zuletzt gab es im Jahr 2019 gleich zwei Umbesetzungen, und im Februar dieses Jahres ist Bassist Willy ausgestiegen.

Als Meilenstein wird sicherlich der Sommer 2020 in der Geschichte von El Pistolero auftauchen. Da lernten sie Carsten Schulz kennen (ex-Domain, Evidence One), der als Booking Agent für zahlreiche Bands aktiv ist. Der brachte die Männer mit Rolf Munkes (Empire, Crematory) in Kontakt, der die Songs des bereits aufgenommenen Albums Mexican Standoff in seinen Empire Studios mixte und masterte. Carsten Schulz hat auch noch mit einigen Background-Vocals zu diesem Album beigetragen und El Pistolero darüber hinaus den Kontakt mit dem Label Metalopolis Records vermittelt. Unter deren Fittichen wurde Mexican Standoff dann im Februar 2021 veröffentlicht und konnte überwiegend sehr positive Reviews einfahren. Fünf der insgesamt 12 Songs sind schon älteren Datums, aber die Männer haben auch sieben neue Tracks abgeliefert und zocken sich so durch die Spielzeit von ungefähr 42 Minuten.

Mit dem Song Stormbringer hatten sich El Pistolero beim Time For Metal Underground Award 2021 beworben und sind nach dem Leservoting auf dem ersten Platz in Region 4 gelandet.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick:

Band: El Pistolero

Herkunft: Mannheim

Genre: Hard Rock

Label: Metalopolis Records

Link: https://www.facebook.com/ElPistoleroRock

Bandmitglieder:

Gesang – Alex „Nighty“ Blochmann

Gitarre – J. C. Müller

Gitarre – Chris Kaczynski

Schlagzeug – Andy Hornef