In Flames: Überraschungs-Cover-EP „Down, Wicked & No Good“ erschienene & Band startet bis dato größte Arenatour

Die Göteborger Metalschwergewichte IN FLAMES überraschten letzte Woche ihre Fans mit einer Cover-EP namens »Down, Wicked & No Good«! Die vier Tracks sind ab jetzt auf allen Streamingplattformen weltweit erhältlich, pünktlich zu ihrer ausverkauften Show im Ericsson Globe von Stockholm. Sichert Euch euren Download hier:

http://nblast.de/IFDownWickedNoGood

Um die Premiere ihres Covers von DEPECHE MODEs 1997er Hitsingle ‚It’s No Good‘ zu feiern, nehmen IN FLAMES die Facebookseite von DEPECHE MODE unter Beschlag ab heute 13:00 Uhr, und nur dort findet ihr viele exklusive Inhalte direkt von der Band. Außerdem gibt es ein neues Video zu dem Track, das ihr hier sehen könnt:

Die Cover-EP enthält IN FLAMES‚ Versionen von ALICE IN CHAINS’ ‚Down In A Hole‘, CHRIS ISAAKs ‚Wicked Game‘, und einer Live-Bonusversion von NINE INCH NAILS‘ ‚Hurt‚, mit denen das schwedische Quintett seinen Horizont erweitert und seine Wandelbarkeit unter Beweis stellt.

“Seit unserem 10. Lebensjahr waren wir Fans von DEPECHE MODE. Und wir entdeckten eine neue Bedeutung für uns darin, als wir unsere eigene Version von ‚It’s No Good‘ aufnahmen. Der Liedtext und die Kraft des Songs spricht uns so stark an, dass es sich beinah anfühlt, als hätten wir den Track selbst geschrieben. Seit Jahrzehnten bewundern wir diese Band und sie prägte unsere Kindheit. Die meisten Menschen wachsen mit Pop oder Rock auf und obwohl wir eine Metalband sind, inspirierten DEPECHE MODE uns stets und brachten einige der elektronischen Elemente, die wir heute in unserem Sound verwenden, damals in unsere Musik.“

Anfang dieser Woche haben IN FLAMES ihre große Co-Headline-Tour mit den amerikanischen FIVE FINGER DEATH PUNCH und den Special Guests OF MICE & MEN in Helsinki gestartet. Seht einen exklusiven Clip von der Show hier:

Dates wie Paris, Stockholm, Oslo und Prag sind bereits ausverkauft und auch für viele andere Städte gibt es nur noch wenige Ticket, also sichert Euch schnell die letzten Plätze. Außerdem gibt es auf www.inflames.com weitere Infos und VIP Tickets! Die folgenden Shows stehen auf dem Programm:

17.11. S Stockholm – Stockholm Globe (IN FLAMES Headlineshow) *ausverkauft*

18.11. N Oslo – Spektrum (IN FLAMES Headlineshow) *ausverkauft*

20.11. DK Copenhagen – Royal Arena

21.11. D Hamburg – Sporthalle

22.11. D Berlin – Velodrom

24.11. D Oberhausen – KP Arena

26.11. CZ Prague – Forum Karlin *ausverkauft*

28.11. CH Zurich – Hallenstadion

29.11. D Munich – Olympiahalle

30.11. I Padova – Geox Theatre

02.12. D Stuttgart – HMH Schleyerhalle

04.12. F Paris – Olympia *ausverkauft*

05.12. LUX Luxembourg – Rockhal

06.12. D Frankfurt – Festhalle

08.12. A Vienna – Stadthalle

11.12. E Madrid – Wizink Centre

12.12. E Barcelona – Sant Jordi Club

14.12. B Antwerp – Lotto

15.12. NL Amsterdam – Afas Live

17.12. UK Birmingham – BCA

18.12. UK Glasgow – Hydro

20.12. UK Leeds – Leeds Arena

21.12. UK London – Wembley Arena

Bestellt die CDs, Vinyls und Fanbundles von »Battles« hier: http://nblast.de/InFlamesBattle

Oder sichert Euch die digitale Variante hier: http://nblast.de/InFlamesDownloads

Falls Ihr die bereits veröffentlichten Videoclips der Band verpasst habt, könnt Ihr das hier nachholen:

‚The End‘: https://youtu.be/Z3NQYZ-EBpY

‚The Truth‘: https://youtu.be/QgLc3DQFXQM

