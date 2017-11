Leider verschiebt sich die Veröffentlichung aller Formate auf den 19.01.2018.

Neue WHITESNAKE-Live-Compilation präsentiert Songs aus David Coverdales Zeit mit Deep Purple!

Mit Deep Purple- und WHITESNAKE-Klassikern!

Auf ihrem 12. Longplayer The Purple Album, das 2015 erschien, widmeten sich WHITESNAKE der Zeit in den Siebzigern, in der David Coverdale Sänger bei Deep Purple war. Das Album und die folgende Tour überraschten und begeisterten das Publikum mit zeitgemäßen und modernen Interpretationen der Deep Purple-Klassiker wie „Burn“ oder „Mistreated“. Am 24. November ist das erhellende Live-Erlebnis mit dem Album The Purple Tour (Live) für jeden Fan zugänglich, denn das Album sammelt die Highlights in einer neuen Sammlung von Livetracks und ist auch als Doppel-Disc mit zusätzlichen Konzertausschnitten, einem neuen Videoclip und einer Auswahl von Bonusmaterial erhältlich. Es erscheint als CD/DVD bzw. CD/Blu-ray, als Doppel-LP, Einzel-CD und auch in digitalen Versionen.

Auf The Purple Tour (Live) transplantieren WHITESNAKE ihren ureigenen Sound auf Songs von Deep Purple-Studioalben, die mit Coverdale als Sänger entstanden: Burn (1974), Stormbringer (1974) und Come Taste The Band (1975). Zu den Highlights der Live-Aufnahmen gehören „You Fool No One“, „The Gypsy“ und „Soldier Of Fortune“. Die Doppel-Disc-Version präsentiert Video-Footage des Konzerts im 5.1 Surround Sound, ein neu gedrehtes Video zu „Burn“, Band-Interviews und eine Reihe von Bonus-Performances, die bisher nicht auf CD oder Vinyl erhältlich waren.

Das WHITESNAKE-Line Up auf The Purple Tour (Live) besteht aus Sänger David Coverdale, die Gitarristen Reb Beach und Joel Hoekstra, Bassist Michael Devin, Drummer Tommy Aldridge und Keyboarder Michele Luppi.

Laut Coverdale hatten WHITESNAKE nie die Absicht, sich mit den Original-Aufnahmen in Konkurrenz zu stellen. „Wir wollten diese verdammten Songs einfach spielen“, so sagt er. „Jedes Mitglied in der Band brachte sein unglaubliches, individuelles Talent und die echte Band-Identität in die Musik ein. Wir haben alle das Beste für dieses Projekt gegeben, mit dem größten Respekt für die Musik und das Erbe der MK3- und MK4-Formationen von Deep Purple.

Zusätzlich zu den Songs, die ursprünglich von Deep Purple aufgenommen wurden, gibt es auf The Purple Tour (Live) einige WHITESNAKE-Killertracks wie „Fool For Your Loving“ aus Slip Of The Tongue (1990), „Love Ain’t No Stranger“ auf Slide It In (1984) sowie „Still Of The Night“, „Is This Love“, „Bad Boys“ und den Nummer-1-Hit „Here I Go Again“ aus Whitesnake (1987).

WHITESNAKE – THE PURPLE TOUR (LIVE)

Rhino / Warner Music

CD/DVD und CD/Blu-ray Track Listing “Burn” “Bad Boys” “Love Ain’t No Stranger” “The Gypsy” “Give Me All Your Love” “Ain’t No Love In The Heart Of The City” “Mistreated” “You Fool No One” “Soldier of Fortune” “Is This Love” “Fool For Your Loving” “Here I Go Again” “Still of the Night” DVD/Blu-ray Contents Concert Video in 5.1 and Stereo “Burn” – Music Video Band Interviews Bonus 5.1 High Resolution Live Audio: “You Keep On Moving” “Lay Down Stay Down” “Lotsanotes” “Stormbringer” CD Track Listing “Burn” “Bad Boys” “Love Ain’t No Stranger” “The Gypsy” “Give Me All Your Love” “Ain’t No Love In The Heart Of The City” “Mistreated” “You Fool No One” “Soldier of Fortune” “Is This Love” “Fool For Your Loving” “Here I Go Again” “Still of the Night” LP Track Listing

Side One “Burn” “Bad Boys” “Love Ain’t No Stranger” “The Gypsy” Side Three “You Fool No One” “Soldier of Fortune” “Is This Love” “Fool For Your Loving” Side Two “Give Me All Your Love” “Ain’t No Love In The Heart Of The City” “Mistreated” Side Four “Here I Go Again” “Still Of The Night” “You Keep On Moving”–LP Bonus Track

Kommentare

Kommentare