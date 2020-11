Insidious Disease: präsentieren Musikvideo zu ‚Invisible War‘ + veröffentlichen neues Album „After Death“

Die norwegische Metalhorde Insidious Disease – bestehend aus aktuellen/früheren Mitgliedern von Dimmu Borgir, Morgoth, Nile, Susperia und Napalm Death – veröffentlichten gestern After Death, ihr erstes Album seit 10 Jahren! Zur Feier des Tages gibt es ein fieses Musikvideo zu dem Track Invisible War, das unter der Regie von Sandra Marschner entstand.

Seht Invisible War jetzt hier: https://youtu.be/P2A5UQgGe3k

„Wir freuen uns riesig, heute unser zweites Album After Death veröffentlichen zu können und dazu gibt es noch einen neuen Videoclip zu dem Track Invisible War. Wir drehten das Video in einem alten Bunker aus dem zweiten Weltkrieg und die Kulisse fängt den beklemmenden Vibe des Songs perfekt ein. Es war nicht leicht unter den aktuellen Bedingungen ein Musikvideo zu filmen, aber wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis und hoffen, dass es euch genauso gefällt.

Es hat so lange gedauert, bis dieses Album endlich erscheinen konnte, deshalb sind wir jetzt umso stolzer, es endlich mit euch allen teilen zu dürfen. Dreht die Anlage auf!!“ – Insidious Disease

Bestellt hier euer Exemplar von After Death: www.nuclearblast.com/insidiousdisease-ad

Oder speichert euch das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer: http://nblast.de/InsidiousDiseasePreS

Insidious Disease haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem klassischen Death Metal einen modernen Anklang zu verleihen. Mit nur einem bisher erschienenen Album („Shadowcast„, 2010) immer noch in den Kinderschuhen ihrer Bandgeschichte, treibt es Insidious Disease mit einer höllischen Energie durch das Universum des Metals. „Es geht gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden“, erklärt Silenoz. „Es geht darum, einen Groove zu finden, mit dem man sich wohlfühlt.“

Hier findet ihr die bisherigen Singles von After Death:

Betrayer (Lyric Video) – https://youtu.be/Sqb8iiONS8w

Enforcers of the Plague (Visualizer) – https://youtu.be/HuU53De0MGs

Born Into Bondage (Visualizer) – https://youtu.be/_PUmEd_4IWU

Trailer 1 – die Band über das Artwork: https://youtu.be/mfFWO47XJSg

Trailer 2 – über die Bandgeschichte: https://youtu.be/UTfkrOgZQgI

Trailer 3 – über das Albumkonzept: https://youtu.be/L8-yNJz4pgY

Trailer 4 – über das Songwriting des Albums: https://youtu.be/bxJuppgAnp8

Insidious Disease sind:

Marc Grewe – Gesang

Silenoz (Dimmu Borgir) – Gitarre

Cyrus (Susperia) – Gitarre

Shane Embury (Napalm Death) – Bass

Tony Laureano (Devil’s Highway) – Schlagzeug