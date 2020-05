Insidious Disease: sprechen über die Bedeutung und Aufnahmen zu „Enforcers Of The Plague“

Die norwegischen Metal Death Metal Biester von Insidious Disease, geformt aus Mitgliedern und Exmitgliedern von Dimmu Borgir, Morgoth, Nile, Susperia und Napalm Death haben vor Kurzem die Single Enforcers Of The Plague ihres kommenden Albums After Death veröffentlicht, welches in naher Zukunft veröffentlicht wird. Heute schiebt die Band einen neuen Album Trailer nach, in dem Gitarrist Silenoz tiefer in die Bedeutung des Songs taucht.

Schaut euch den Trailer hier an:

Schaut euch den Visualizer zur neuen Single Enforcers Of The Plague hier an:

Streamt den Song hier: www.nuclearblast.com/insidiousdisease-eotp

Insidious Disease präsentieren 2020 ihr zweites Album. Nachdem sie gerade erst bei Nuclear Blast Records unterschrieben haben, hat die Band es sich auf die Fahne geschrieben, dem klassischen Death Metal einen modernen Anklang zu verleihen. Mit nur einem bisher erschienenen Album (Shadowcast, 2010) immer noch in den Kinderschuhen ihrer Bandgeschichte, treibt es Insidious Disease mit einer höllischen Energie durch das Universum des Heavy Metal. „Es geht gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden„, erklärt Silenoz. „Es geht darum, einen Groove zu finden, mit dem man sich wohlfühlt.„