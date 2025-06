Interview mit Battle Born im Rahmen des Epic Fest 2025

Artist: Battle Born

Herkunft: Southampton, England

Genre: Power Metal

Bandmitglieder:

Guitar and Backing Vocals – Tom O‘ Dell

Gitarre – Will Kerr

Gesang – Jack Reynolds

Bass – Matt Hudson

Drums – Charles Lamakraft-Perrett

Bereits vor dem Epic Fest 2025 (Bericht hier) im dänischen Roskilde, hat uns Tom O‘ Dell gefragt, ob wir Interesse an einem Interview haben. Da ich die Band bisher noch nicht kannte, aber offen für Neues bin, habe ich zugesagt. So haben wir uns am heutigen Freitag, nach ihrem Auftritt im Gimle, mit Drummer Charles Lamacraft-Perrett und Sänger Jack Reynolds im Backstage Bereich getroffen.

Time For Metal / Kay

Hallo, schön, dass ihr Zeit habt und es geklappt hat. Aber ihr habt ja das Interview angefragt, also, was wollt ihr wissen?

Battle Born / Jack Reynolds (lacht)

Also gut, wo kommst du her, was treibst du so, erzähl doch mal.

Time For Metal / Kay

Gute Frage, lässt mir viel Spielraum …. Nein, wir kommen aus Kiel, das ist ca. 400 Km von hier an der Ostküste Schleswig-Holsteins und die Landeshauptstadt

Battle Born / Jack Reynolds

Dann muss es ja eine hübsche Stadt sein, wenn sie eine Hauptstadt ist.

Time For Metal / Kay

Na ja, sie hat schon hübsche Ecken, aber insgesamt eher nicht so.

Battle Born / Jack Reynolds

Bestimmt schöner als unsere Stadt. Wir kommen aus Southampton, nicht so schön, aber unser Heimatort und da haben wir uns auch gegründet. Aber wir wissen, wo Kiel liegt. Gestern waren wir in Lübeck im Riders Café und das liegt nur ungefähr 70 km entfernt.

Time For Metal / Kay

Stimmt. Da habe ich doch ein Bild gesehen, eine Kollegin, Ariane, hat mit euch ein Fanfoto aufgenommen. Da hattest du (Drummer Charles) noch rote Haare, heute sind sie ja blau.

Battle Born / Charles Lamacraft-Perrett

Ich erinnere mich, aber die waren gestern auch schon so, muss das Licht gewesen sein.

Time For Metal / Kay

Guter Stichpunkt, ich habe euch ja heute im Gimle gesehen. Viel Rauch, rotes Licht, also alles, was sich ein Fotograf (nicht) wünscht. Es gab trotzdem ein paar gute Bilder. Musikalisch gut gemachter Power Metal aus England. Ich habe ein wenig recherchiert. Es gibt bisher eine Full Length Platte aus dem letzten Jahr und ein paar Singles, bei denen ich aber nicht weiß, ob sie nicht auch auf der Platte mit darauf sind.

Battle Born / Jack Reynolds

Eine definitiv nicht. Magic And Steel. Die ist in denselben Sessions wie der Rest von der aktuellen Platte entstanden, passte aber irgendwie nicht auf die Platte. Wir wollten den Song aber nicht in Vergessenheit geraten lassen und so haben wir ihn als Single veröffentlicht. Dann haben wir im Set einen neuen Song, One And One, bei dem wir überlegen, ob der auf das neue Album soll, da schreiben wir aber auch noch die restlichen Songs. Sollte er passen, gut, wenn nicht, auch nicht schlimm, denn die Welt hat ihn ja bereits.

Time For Metal / Kay

Das strotzt ja nur so von Selbstbewusstsein. Respekt. Ich habe mir ja bereits im Vorfeld ein paar Fragen ausgedacht. Wie habt ihr euch kennengelernt?

Battle Born / Jack Reynolds

Einige von uns waren auf der Uni in Southampton. Wir waren zu dritt, haben da studiert und schon etwas Musik gemacht. Dann brauchten wir einen Drummer und einen Bassisten. Irgendjemand kannte einen und so sind wir dann letztendlich zu fünft gewesen.

Time For Metal / Kay

Habt ihr euer Studium denn noch abgeschlossen? Und was habt ihr studiert?

Battle Born / Charles Lamacraft-Perrett

Ja, das haben wir. Ich Beschwerden gegen Finanzberater und Jack ist Programmierer in Reading.

Time For Metal / Kay

Ok, dann kannst du mir bestimmt sagen, worin ich investieren soll?

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret (grinst)

Tesla ist gut, oder auch nicht. Nee, da kann ich dir leider nicht helfen.

Time For Metal / Kay

Ok, dann frage ich etwas anderes, musikalisches. Mir ist bei dem Song When Empires Dies etwas aufgefallen. Er erinnert mich an vielen Stellen stark an eine schwedische Band. Wisst ihr wen?

Battle Born / Jack Reynolds

Echt? An wen denn? Keine Ahnung.

Time For Metal / Kay

An Sabaton. Kennt ihr die? Als ich den Song hörte, dachte ich mir, hmm, das kennst du irgendwie, und dann fiel es mir ein.

Battle Born / Jack Reynolds

Und, wer ist es nun?

Time For Metal / Kay

Na Sabaton, mit Joakim Brodén

Battle Born / Jack Reynolds (sichtlich amüsiert)

Na klar. Sie haben eine ähnliche Ästhetik, mit den epischen Chören. Wir haben das nicht bewusst gemacht, aber ich glaube, dass man da eine Verbindung ziehen kann. Vielleicht sollten unsere Leute mal mit seinen reden. Aber nun weiß ich, weshalb die solchen Erfolg haben.

Time For Metal / Kay

Das solltet ihr mal tun. Aber auch die anderen Songs haben schon etwas. Ich bekomme viele neue Sachen zu hören, aber euer Sound ist gut. Kraftvoll, aber guter kontrollierter Gesang mit viel Energie. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr eine gute Zukunft haben werdet. Mal sehen, wie das nächste Album wird.

Battle Born / Jack Reynolds

Danke, das ist schön zu hören. Wir arbeiten auch hart, um Erfolg zu haben.

Time For Metal / Kay

Meine Recherche ergab weiterhin, dass ihr euch 2018 gegründet habt.

Battle Born / Jack Reynolds

Technisch gesehen wurde die Band da gegründet. Also eigentlich gab es zunächst nur zwei Gitarristen, die von einem Festival zurückfuhren und auf der Rückbank einen Song geschrieben haben. Der ist gut, dachten sie, und überlegten, eine Band zusammenzustellen. So war dann schnell Bassist Chris Beattie gefunden und wir beide sind dann erst später sozusagen als Letzte dazugekommen. Tja, und dann kam Corona, mit all seinen Nachteilen, die uns aber auch zum Vorteil diente. Wir waren vorbereitet und hatten alles zusammen, auch bereits ein paar Songs in Form einer EP (Anm. Battle Born von 2020).

Time For Metal / Kay

Aber es gab ja keine Möglichkeiten, aufzutreten.

Battle Born / Jack Reynolds

Wir wollten sie aber unbedingt veröffentlichen und haben das auch im Juni 2020 getan. Leider sind wir dann etwas ausgebremst worden, aber dadurch haben wir einiges in Online-Promotion investiert und das hat sich ausgezahlt. Wir bekamen eine gewisse Online-Präsenz, die uns dann dazu verhalf, für das Bloodstock Festival im nächsten Jahr gebucht zu werden.

Time For Metal / Kay

Das hat dann, wann stattgefunden?

Battle Born / Jack Reynolds

Im Jahr 2021. Das war unser erster richtiger Auftritt, den wir ohne Corona nie bekommen hätten.

Time For Metal / Kay

2021 war hier noch nichts. Keine Konzerte, keine Festivals. Aber somit brauchte ich auch keine Berichte schreiben und keine Bilder bearbeiten. Dafür gab es unzählige Rezensionen. Aber war schon eine schlechte Zeit für die Branche.

Nächste Frage, inhaltlich habt ihr euch den Elder-Scrolls-Themen verschrieben?

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Ja, es ist eine fast nie versiegende Quelle von Inspiration des gesamten The-Elder-Scrolls-Universums. Es geht nicht in allen Songs darum, aber schon in sehr vielen. Wir spielen ja selbst in diesem Universum Online-Games und haben uns inhaltlich auf Skyrim (The Elder Scrolls V) und Oblivion (The Elder Scrolls III) konzentriert. Es ist ein spannendes, großartiges Universum, das geradezu danach schreit, als Songvorlage zu dienen. Es gibt einfach viel zu entdecken und viele Ideen sind enthalten.

Time For Metal / Kay

Da bin ich total raus. Ich spiele etwas „Ernten und Sähen“ in einem Farmspiel oder bin bei Rise Of Kingdoms unterwegs. Aber nur auf dem Handy. Dazu kommt, dass ich meist auch die Texte, zumindest bei den Konzerten, nicht verstehe. Dazu ist es zu laut bzw. ich kann dafür nicht genug Englisch. Früher hatte ich die Texte bei den Vinylplatten vorliegen und hab dann auch mitgelesen. Heute eher nicht mehr. Bei den CDs ist mir die Schrift zu klein. Außerdem ist die Flut an Platten so groß, dass man es gar nicht mehr schafft, sich so damit auseinanderzusetzen.

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Ja, das verstehe ich gut. Da hat man seine Favoriten, mit denen man sich beschäftigt, der Rest bleibt auf der Strecke.

Time For Metal / Kay

Wer schreibt die Texte? Macht ihr das zusammen?

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Ja, einer hat ’ne Idee und dann hilft jeder mit.

Time For Metal / Kay

So sind dann eure Songs entstanden.

Battle Born / Jack Reynolds

Genau. Wir bringen uns alle ein, tauschen Ideen aus und sagen: „Oh ja, das ist gut oder lass uns diesen Teil mal etwas anders probieren.“ Tatsächlich haben wir es während Corona so gemacht und als wir gemerkt haben, dass wir mit der EP nicht viel touren oder auftreten konnten, haben wir direkt angefangen, das Album zu schreiben. Und es lief wirklich so ab, dass jeder für sich zu Hause aufgenommen hat und es dann übers Internet an die anderen geschickt hat, und wir haben dann geschaut, was uns gefällt, und so gearbeitet. Also wirklich sehr kollaborativ.

Time For Metal / Kay

Und die Aufnahmen selbst?

Battle Born / Jack Reynolds

Die Gitarren wurden zusammen in England aufgenommen. Die Drums haben wir separat in Deutschland aufgenommen.

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Im Grunde standen wir vor der Entscheidung: Nehmen wir die Drums in Großbritannien auf, verwenden wir MIDI-Drums, oder nehmen wir in Deutschland auf? Ich bin nach Soest in Essen geflogen, ins Studio von Seeb Levermann, der meinte, wir könnten sein Studio kostenlos nutzen. Dort habe ich dann mit Seeb aufgenommen, und es war großartig. Es war tatsächlich günstiger, nach Deutschland zu fliegen und dort zu bleiben, als ein Studio im Vereinigten Königreich zu mieten. Den Gesang haben wir dann zusammen in der Nähe von Southampton aufgenommen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben auch ein paar Freunde eingeladen, um die Chöre und Gruppen-Vocals aufzunehmen. Das war also eine richtig schöne Woche.

Battle Born / Jack Reynolds

Ja, das war’s. Ein Wochenende mit allen Freunden, oder?

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Ja, genau. Und dann war es eine Woche, in der du die Hauptvocals gemacht hast, und Tom (Anm: Tom O‘ Dell Gitarre und Backing Vocals) und ich die Backgrounds.

Time For Metal / Kay

Hört sich entspannt an. Was sind eure Ziele für die nächste Zeit? Neues Album? Fire And Steel ist ja nun bereits fast zwei Jahre alt.

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Ich weiß nicht, wann das nächste Album kommt. Gute Dinge brauchen halt ihre Zeit. Und man soll nichts überstürzen.

Time For Metal / Kay

Ein Zweijahresrhythmus ist ja nicht schlecht. Es gibt welche, die das machen. Jedes Jahr eine neue Platte.

Battle Born / Jack Reynolds

Das ist dann aber nicht immer gut. Oder Copy and Paste.

Time For Metal / Kay

Funktioniert bei einigen wie AC/DC der Sabaton und die sind erfolgreich.

Battle Born / Jack Reynolds

Einfach nur ein paar Worte ändern und es geht. Nein, das wollen wir nicht.

Time For Metal / Kay

Da kommt natürlich gleich die Frage, könnt ihr von der Musik bereits leben? Ich denke ja noch nicht.

Battle Born / Jack Reynolds

Das ist schon sehr schwierig. Es gibt einfach nicht genug Geld für alle. Es wäre wunderbar, das hauptberuflich zu machen, aber es reicht noch nicht. Aber wir verdienen schon etwas. Es reicht nicht zum Leben, wir investieren aber alles wieder in die Band. Dadurch sind unsere Bühnenshows größer geworden. Unsere Ausrüstung ist besser geworden. Vieles davon geht für Werbung drauf. Auch haben wir dieses Jahr einen Fahrer engagiert und wir haben jetzt jemanden für das Merchandise. Es geht voran. Die ersten Jahre sind eben die schwersten, aber wer weiß, vielleicht eines Tages ….

Time For Metal / Kay

Dann kommt die Zeit, Headliner Shows in Kopenhagen und anderen großen Städten der Welt. Ich überlege gerade, welche Power Metal Bands es so weit geschafft haben.

Battle Born / Jack Reynolds

Powerwolf, Sabaton

Time For Metal / Kay

Stimmt, dann wird es aber bereits eng. Aber ich glaube, Wind Rose hat eine gute Chance.

Battle Born / Jack Reynolds

Glaubst du? Mal sehen.

Time For Metal / Kay

Ok, das ist weitere Zukunft. Ich werde es verfolgen. Was liegt sonst noch an?

Battle Born / Jack Reynolds

Wir haben etwas sehr Spannendes geplant, worüber wir noch nicht sprechen dürfen. Aber wir werden noch vor Ende des Jahres wieder in Europa spielen.

Time For Metal / Kay

Vielleicht in Wacken? Dann sehe ich euch da wieder, wenn ihr da seid.

Battle Born / Charles Lamacraft-Perret

Das wohl eher nicht, es geht mehr nach Skandinavien und wir werden deutlich mehr Shows spielen. Gestartet wird in Kopenhagen, dann geht es weiter in Richtung Finnland. Der Markt in Skandinavien ist einfach gut für Power Metal, wie man hier (Roskilde Epic Fest) unschwer sehen kann.

Time For Metal / Kay

Finnland ist auch gut, da scheint irgendwie aus jeder Familie einer in einer Band zu spielen. Aber oftmals eher Death Metal. Das scheint an den vielen Seen, Wäldern und wenig Sonnenlicht liegen. Das macht melancholisch bis hin zu depressiven Gedanken und dem Tod.

Battle Born / Jack Reynolds

Das kann gut sein, dann werden wir das etwas aufhellen.

Time For Metal / Kay

Super. Habt ihr sonst noch eine Frage, die ihr euch selbst stellen würdet, wäret ihr an meiner Stelle?

Battle Born / Jack Reynolds

Hm, das ist schwierig. Glaube auch die Frage nach dem nächsten Album.

Time For Metal / Kay (amüsiert)

Ja, das ist es. Die Antwort wäre dann, weiß ich leider nicht. Und gute Dinge brauchen Zeit. Super, dann können wir jetzt auch das beenden. Die Zeit drängt und wir wollen ja zu den Jungs von Iotunn. Vielen Dank für eure Zeit und die vielen Antworten. Wie ich sehe, sind die anderen Bandmitglieder auch durch mit ihren Interviews.

Battle Born / Jack Reynolds

Wir haben zu danken für die Möglichkeit, mit euch zu sprechen. Wenn ihr alles veröffentlicht habt, dann schickt mir den Link. Wir teilen das dann. Und nun noch viel Spaß.

Damit endet ein entspanntes Interview mit zwei angenehmen Gesprächspartnern, und nicht alles wurde so ernst besprochen, wie es hier vielleicht rüberkommt. Beide haben einen ausgesprochenen Sinn für Humor.