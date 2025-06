Sigh: veröffentlichen ihre erste Single „Death With Dishonor“ aus dem kommenden Album

Am Freitag, den 16. Mai, haben die japanischen Black Metal-Legenden Sigh die erste Single aus ihrem neuen Album I Saw The World’s End (Hangman’s Hymn MMXXV) veröffentlicht, das vor Kurzem angekündigt wurde.

Seht euch das Video zu Death With Dishonor hier an:

Bandleader und Songwriter Mirai äußerte sich zum neuen Song Death With Dishonor: „This should be one of the simplest songs by Sigh but at the same time it’s got one of the strongest choruses in our repertoire. With a double-speed drumming and the real trumpet and violin, this re-recorded version sounds 100 times more violent and symphonic than the original. By the way, the ending is an homage to Last Man Alive by my favorite thrash metal band, Whiplash.“ Das Video zur Single wurde von Costin Chioreanu inszeniert.

In diesem Jahr feiern Sigh ihr 35-jähriges Bestehen. Mit einer Karriere, die die Veröffentlichung von 12 Studioalben, unzähligen Auftritten weltweit und einem unermüdlichen Engagement für das Überschreiten von Grenzen umfasst, haben sie ihren Status als eine der angesehensten und einflussreichsten Kultbands im Extreme Metal fest etabliert.

Um dieses Jubiläum zu feiern, haben Sigh beschlossen, ihr Meisterwerk von 2007, Hangman’s Hymn, neu zu interpretieren. Hangman’s Hymn war nicht nur ein kompositorisches Kraftpaket, sondern auch das erste Konzeptalbum von Sigh, das Einflüsse des schnellen 80er Jahre Thrash Metals von Bands wie Wehrmacht, Sarcofago und Repulsion mit klassischer Musik, insbesondere deutschen Symphonien, verband. Allerdings wurde Hangman’s Hymn oft als nicht vollständig den eigenen Standards der Band in Bezug auf Ausführung und Produktion gerecht werdend angesehen. Aus diesem Grund hat Frontmann Mirai Kawashima es sich zur Aufgabe gemacht, diesem manchmal übersehenen Meisterwerk komplexer Songwriting-Technik gerecht zu werden, indem er es mit dem aktuellen Sound von Sigh neu aufnimmt, unter dem Titel I Saw The World’s End (Hangman’s Hymn MMXXV). Die Veröffentlichung ist für den 13. Juni auf Peaceville geplant.

I Saw The World’s End (Hangman’s Hymn MMXXV) – Trackliste:

1. Introitus / Kyrie (MMXXV)

2. Inked In Blood (MMXXV)

3. Me-Devil (MMXXV)

4. Dies Irae (MMXXV)

5. The Master Malice (MMXXV)

6. The Memories As A Sinner (MMXXV)

7. Death With Dishonor (MMXXV)

8. In Devil’s Arms (MMXXV)

9. Overture (MMXXV)

10. Rex Tremendae / I Saw The World’s End (MMXXV)

11. Salvation In Flame / Confutatis (MMXXV)

12. Finale: Hangman’s Hymn / In Paradisum / Das Ende (MMXXV)

Mirai erläutert die Hintergründe des Projekts: „Hangman’s Hymn, which was released in 2007, is one of my best compositions of my whole career, but it does not necessarily mean that this is my favorite Sigh album. The excessively monotonous drumming must be the biggest issue. The guitars are sloppy. The production is far from the best. And my orchestrations and vocals could have been much better. So what if we re-record this with better musicians and today’s production? The idea was always in my head, and finally the time has come to make it happen. I do know that re-recording can be the double-edged sword. Scorn Defeat has some flaws. So does Imaginary Sonicscape. But I will never ever re-record those albums as I am sure that it would lose their magic. But Hangman’s Hymn is an exception. You can easily tell what I mean if you listen to this completely re-recorded version.“

Mit Nozomu Wakai an der Gitarre und dem zurückkehrenden Mike Heller am Schlagzeug ist I Saw the World’s End (Hangman’s Hymn MMXXV) bis dato das heftigste, brutalste und symphonischste Album von Sigh, unterstützt durch die makellose Darbietung der neuen Mitglieder und die neue Orchestrierung mit echten Orchesterinstrumenten. Die Produktion von Lasse Lammert verleiht dem Album zudem eine ganz neue Dimension, während das Cover-Artwork von Eliran Cantor stammt.

Sigh – Live Shows:

August 4, 2025 – Free & Easy @ Backstage (München, CZ)

August 5, 2025 – Rockhouse (Salzburg, AT)

August 6, 2025 – Brutal Assault (Jaromer, CZ)

August 8, 2025 – Vortex (Siegen, DE)

August 9, 2025 – Hellsinki Metal Fest (Helsinki, FIN)

August 10, 2025 – Bi Nuu (Berlin, DE)

August 11, 2025 – Naumanns (Leipzig, DE)

August 12, 2025 – Kesselhaus @ Schlachthof (Wiesbaden, DE)

August 13, 2025 – Exil (Zürich, CH)

August 14, 2025 – Frantic Festival (Francavilla, IT)

August 15, 2025 – Midgardsblot (Horten, NO)

August 16, 2025 – Old Skulls Club (Sofia, BG)

Die Band Sigh wurde 1989/1990 gegründet. Ihr genre-definierendes Debütalbum Scorn Defeat erschien 1993 über Euronymous‘ Label Deathlike Silence Productions. Mit jeder weiteren Veröffentlichung entwickelte sich Sigh zu einem der größten und angesehensten Metal-Exporte des Landes. Die Band begibt sich auf eine Reise durch das Seltsame und Psychedelische und integriert dabei eine vielfältige Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen und Experimenten in ihrer Karriere. Sigh bleibt eine bedeutende kreative Kraft im avantgardistischen Bereich und hält gleichzeitig an ihren Old-School-Wurzeln fest, was durch das herausragende Album Shiki aus dem Jahr 2022 belegt wird.

