Iron Maiden: haben die 2021 Termine auf Juli 2022 verschoben

Mit Bedauern teilen Iron Maiden mit, dass die 2021-Termine für Juni und Juli der Legacy Of The Beast-Tour aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemiebeschränkungen für globale Live-Events und Reisen verschoben werden müssen. Die Legacy Of The Beast-Europatour findet nun im Sommer 2022 statt. Alle Termine in Deutschland weiter unten im Text. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Vorverkauf für die Show in Frankfurt startet am Mittwoch, dem 21. April 2021 – 10.00 Uhr mit einem exklusiven Presale der Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 23. April 2021 – 10.00 Uhr.

Wie üblich wird es einen exklusiven Vorverkauf für Mitglieder des Iron Maiden-Fanclubs ab Montag, dem 19. April 2021 – 10.00 Uhr geben. Vollständige Informationen gibt es auf www.ironmaiden.com.

Die Show in Stuttgart findet 2022 nun auf den Cannstatter Wasen statt und nicht in der Mercedes-Benz Arena, die aufgrund von Umbauarbeiten nicht zur Verfügung steht.

Die Verschiebung der Legacy Of The Beast Tour bringt jedoch die gute Nachricht, dass Maiden nun wieder als Headliner für die ursprünglich für 2020 geplanten europäischen Festivals fungieren kann, die aufgrund der Pandemie abgesagt wurden. Dies schließt das Graspop Festtival in Belgien ein, was bedeutet, dass die eigene Show in Antwerpen nicht mehr stattfinden wird. Darüber hinaus arbeitet die Band noch an weiteren Terminen in anderen europäischen Gebieten und wird darüber informieren, sobald sie bestätigt sind.

Manager Rod Smallwood kommentiert: “Natürlich ist die Band sehr enttäuscht, ein zweiter Sommer in Folge ohne Tournee ist sehr schwer zu ertragen, besonders mit dieser ganz besonderen Legacy-Show. Die Band sendet euch allen ihre besten Wünsche und weiß genau, dass es euch Fans genauso geht. Wie wir alle wissen, gibt es realistisch gesehen keine Alternative, also werden wir alle das Beste daraus machen und die Zeit damit verbringen, uns auf eine unvergessliche und noch spektakulärere Legacy-Tour im nächsten Jahr vorzubereiten, das versprechen wir! Bis dahin bleibt gesund und keep smart.“

02.07.2022 Sa. Köln – RheinEnergieSTADION Verlegt vom 02.07.22

04.07.2022 Mo. Berlin – Waldbühne Verlegt vom 30.06.21; urspr. 23.06.20

09.07.2022 Sa. Stuttgart – Cannstatter Wasen Verlegt vom 26.06.21; urspr. 18.07.20 (Mercedes-Benz Arena)

20.07.2022 Mi. Bremen – Bürgerweide Verlegt vom 13.06.21; urspr. 09.06.20

26.07.2022 Di. Frankfurt – Deutsche Bank Park Verlegt vom 06.07.21