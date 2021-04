Jack Slamer: neue Live EP „Live At Hardstudios“ ab sofort erhältlich

Heute veröffentlichen die Schweizer Rocker von Jack Slamer ihre neue Live EP Live At Hardstudios über Nuclear Blast. Mit vier Knaller Songs ist die EP eine Art Best-Of des neuen Studioalbum Keep Your Love Loud, verpackt in einer dynamischen, mitreißenden Live Performance.

Die Band enthüllt heute auch ein Musik Video für die komplette Live Session in den Hardstudios, das ihr euch hier ansehen könnt:

Cyrill Vollenweider dazu: „Hört zu und lasst euch von der Musik verzaubern. Musik, die von Herzen kommt, um euch Freude zu bringen. Wollt ihr für zwanzig Minuten mal so richtig epischen Rock erleben? Dann seht euch unser neues Video an, in dem wir vier Perlen von unserem letzten Album live spielen. Klickt rein, lehnt euch zurück und genießt die Show!“

Holt euch Live At Hardstudios hier digital: https://jackslamer.bfan.link/live-at-hardstudios

Trackliste:

Lost (Live Session) Favorite Enemy (Live Session) Magic Woman (Live Session) Ocean (Live Session)

Holt euch auch das neue Album Keep Your Love Loud hier: http://nblast.de/JS-KeepYourLoveLoud

ICYMI:

Brother OFFICIAL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=1l1KVhXXzwA&feature=youtu.be

Lost OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/MzFdGqUL-_U

Sun Soul Healing OFFICIAL MUSIC VIDEO: https://youtu.be/EcgZoMFgvoE

Ocean OFFICIAL MUSIC VIDEO: https://youtu.be/JQ1QcOrnK2c

Jack Slamer sind:

Florian Ganz: Gesang

Cyrill Vollenweider: Gitarre

Marco Hostettler: Gitarre

Hendrik Ruhwinkel: Bass

Adrian Böckli: Schlagzeug

https://www.facebook.com/jackslamerband

https://www.instagram.com/jack_slamer/

http://jackslamer.com/