Thundermother: veröffentlichen neue Single & spielen exklusives Konzert im Mai 2021

Heute bringen Thundermother ihre neue Videosingle You Can’t Handle Me über den AFM YouTube-Kanal raus – Ein Song der ungefähr so aussähe, wenn es ein Bild wäre: tanzend und anmutig herum-stampfend, wie das eine selbstsichere und selbst-bestimmte Frau in einem verschwitzten Rock Club machen würde – das dürfte ziemlich nah dran sein. Mit einem rollenden Beat und schneidenden Riffs findet die Musik einen Weg in Ohr und Körper! Der Drang sich zu bewegen und abzurocken ist sofort da.

Das neue Video ist hier zu sehen:

Darüber hinaus spielen Thundermother das „größte kleinste Konzert Deutschlands“ mit Thundermother im Olympiastadion Berlin – das ist DAS Live-Event im Mai und vermutlich des ganzen Jahres.

STAR FM Berlin, concertVR und die schwedische Rockband Thundermother laden am 4. Mai 2021 eine ganz besondere Fangruppe ein, über die viel gesprochen, aber am Ende nur wenig getan wurde: Ein Konzert für die vergessenen Corona Helden – Pflegekräfte, Verkäufer und viele weitere wichtige Stützen des Alltages!

Für alle, die nicht dabei sein können bieten concertVR in Kooperation mit Ticketmaster das Konzert am 11. Mai hautnah in Virtual Reality an, welcher wahlweise auch ohne VR Brille als 360° Stream abgespielt werden.

Tickets für dieses einmalige Event gibt es hier: https://www.ticketmaster.de/event/416469