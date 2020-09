Jaded Star: präsentieren neues Musikvideo zu „Female Fronted“

Die Melodic Metaller Jaded Star haben einen weltweiten Plattenvertrag bei Noble Demon unterzeichnet, welche das brandneue Album, mit dem Titel Realign, am 6. November veröffentlichen werden.

Von Maxi Nil (ex-Visions Of Atlantis) und Raphael Saini (ex-Iced Earth) gegründet, eroberte das Debütalbum der Band, Memories From The Future (2015 / Sensory Records), die Szene im Sturm und brachte Jaded Star nicht nur vielbeachtete Auftritte mit Größen wie Moonspell, Epica, Xandria, Draconian und vielen mehr ein, sondern auch eine loyale und stetig wachsende, weltweite Fangemeinde.

Jaded Star über den neuen Plattenvertrag:

„In einer neuen Ära für Jaded Star kreuzten sich die Wege mit Nuclear Blast – Veteran Patrick Walch und seinem großartigen Team von Noble Demon Records. Patrick hat vom ersten Tag an an uns geglaubt, wir teilen dieselbe Denkweise und wir freuen uns schon sehr auf das, was die Zukunft bringen wird. Wir laden euch alle ein, bei diesem neuen Abenteuer mit dabei zu sein!”

Das brandneue Werk von Jaded Star ist die charismatische und dynamische Nachfolgeplatte, auf die ihre Fans gewartet haben und einen beeindruckenden, ersten Vorgeschmack, was vom kommenden Album erwartet werden darf, gibt es jetzt in Form des Musikvideos zu Female Fronted, welches hier gestreamt werden kann:

Maxi Nil erläutert: „Ich habe den Begriff Female Fronted Metal nie wirklich verstanden…warum sollten wir das Geschlecht der Sängerin verwenden, um ein Musikgenre zu definieren? Man sieht eine Frau hinter dem Mikrofon, man hört eine Frau singen…ist das nicht offensichtlich genug? Unser Lied Female Fronted ist eine Ode an eine Musik, die dazu bestimmt ist, zu vereinen und nicht zu trennen. Machen wir diesem neuen Trend ein Ende, Sexismus gehört nicht in diese Welt, das können wir alle besser machen.”

Realign Tracklist:

01. Female Fronted

02. Breathing Fire

03. A Pain All Mine

04. Maybe

05. Adrian

06. Children Of Chaos

07. Rise Up

08. We’re The Heroes ( A Song For Us )

09. Vertigo

10. Higher Than Love

Realign erscheint am 6. November auf Noble Demon und kann HIER vorbestellt werden.

Jaded Star sind:

Maxi Nil – Vocals

Dane Constantine – Guitars

John Dres – Bass

Angelo Vafiadis – Keyboards

Jim Rouvell – Drums

Info:

https://www.jadedstar.net

https://www.facebook.com/jadedstarofficial/

https://twitter.com/jadedstarband

https://www.instagram.com/jadedstarofficial/