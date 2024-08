Jäst: präsentieren ihre EP „1“

Eine neue Band macht sich auf den Weg, dem melodischen Hardrock neues und frisches Leben einzuhauchen. Die Truppe um Sängerin Jessica Conte nennt sich schlicht und einfach Jäst. Aber wer ist denn nun Jäst eigentlich? Hinter den kraftvollen Melodien und den mitreißenden Vocals steht eine talentierte Gruppe von Musikern: Axel Ritt, bekannt für seine Arbeit mit Grave Digger und Domain, bringt seine Bariton-Gitarrenkünste ein, während Steven Wussow, Bassist von Orden Ogan und Domain, mit seinem markanten Bassspiel die fabelhafte Ergänzung bildet. Timmi Breideband, ehemals bei Bonfire und Freedom Call, liefert an den Drums die dazugehörige solide Rhythmusgrundlage. Das Herzstück der vierköpfigen Band ist eben die charismatische Sängerin Jessica Conte, deren beeindruckende Rockstimme dem Sound von Jäst einen ganz eigenen unverwechselbaren Klang verleiht.

Nachdem Jäst mit drei bisher veröffentlichten Singles an den Start gegangen sind, folgt nun die erste EP, auf der alles Tracks noch einmal gebündelt zu hören sind.

Tracklist 1:

1. Heartlight

2. In The Thrill Of The Night

3. Ten Years Plan

Hier könnt ihr euch die EP anhören:

Video Ten Years Plan

Video In The Thrill Of The Night

Video Heartlight

Weitere Infos zu Jäst könnt ihr hier nachlesen: