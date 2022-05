Jake Shimabukuro – Jake & Friends

Jake & Friends enthält Kollaborationen mit Willie Nelson, Bette Midler, Jimmy Buffett, MoonTaxi, Michael McDonald, Vince Gill sowie Amy Grant, Jon Anderson, Ziggy Marley, Warren Haynes, Billy Strings und vielen anderen. In dieser Konstellation hat Jake Shimabukuro im letzten November sein tiefenentspanntes Folk-Album herausgebracht, das auf gesunden Rocksäulen steht. Diese Säulen basieren auf der softesten Form der Gitarrenmusik und leben von den akustischen Momenten, die gesanglich vom Mann aus Hawaii, wenn nötig, getragen werden. Die vielen akustischen Momente bringen Zeit zum Träumen. Leser, die über den Tellerrand blicken wollen und auf Jazz oder Blues stehen, kann man Jake & Friends schnell unter die Nase reiben. Über Mascot Label Group/Music Theories Recordings und JS Records wurden die vielen Musiker gemeinsam in fast 80 Minuten zusammengetragen. Der exotische Klang in den Nummern versprüht Urlaubsfeeling. Ziggy Marley klingt bei All You Need Is Love seinem Vater unglaublich ähnlich. Der jamaikanische Kult Reggae-Sänger Bob Marley hat seinem Sohn somit die Gabe gegeben, die ihm selber den Erfolg geschenkt hat. Für mich einer der beflügeltsten Titel auf der Scheibe. Noch tiefer in ruhige Gefilde taucht Smokin‘ Strings, der Tagträume verursacht. Mittendrin Billy String, der der sieben Minuten starken Nummer zumindest einen Teil des Namens geschenkt hat. Geerdet mit der Ukulele im Gepäck verwandelt der vielseitige Musiker jeden einzelnen Song zu einem eigenständigen Ritt durch teilweise völlig andere Landschaften. Gerne ohne gesangliche Unterstützung stürzt er seine Instrumente mit denen seiner Mitstreiter in ein verrücktes Duell, das nie eine Komponente über die Klinge springen lässt. Find Yourself wäre mein zweiter Anspieltipp für Jake & Friends, dem Lukas Nelson sehr erfrischende Klänge beimischt. Abwechslungsreich, hoch veranlagt, aber überhaupt kein Metal und wenn überhaupt, in der Kuschelrock-Region anzusiedeln, benötigt man das Gespür dafür, es eben nicht krachen zu lassen.

