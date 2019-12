Jera On Air: Festival gibt weitere hochklassige Acts für die kommenden Ausgabe des Festivals bekannt

Als weiterer Headliner werden die Punkrock-Legenden Nofx und die schwedische Metal-Band Meshugga bestätigt . Mit von der Partie sind u.a. auch

Bein As An Ocean, August Burns Red, Motionless In White und Chelsea Grin.

Zuvor wurden bereits Hochkaräter wie The Offspring, Killswitch Engage, Of Mice & Men, Pup , etc. angekündigt.

Das vom 25. – 27. Juni 2019 in Ysselsteyn (nahe der deutschen Grenze) stattfindende Jera On Air-Festival in den Niederlanden , hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem echten Highlight für Fans von Hardcore, Metalcore, Punk und Rock entwickelt und auch für nächstes Jahr halten die Verantwortlichen ein Line-Up bereit, das internationalen Ansprüchen mehr als gerecht wird.

Einen tollen Eindruck bekommt man anhand des folgenden After Movie:

https://youtu.be/VZxjW0mkcQ0

Tickets sind unter dem folgenden Link erhältlich: Weitere Informationen undsind unter dem folgenden Link erhältlich: https://www.jeraonair.nl

Das komplette Line-Up liest sich wie folgt: Nofx

The Offspring

Killswitch Engage

Meshuggah

Of Mice & Men

August Burns Red

Motionless In White

Knocked Loose

Chelsea Grin

Pup

Being As An Ocean

Thy Art is Murder

Malevolence

Rotting Out

Belvedere

Cigar

Counterparts

Neck Deep

Northlane

S ilverstein

Lionheart

Incendiary

Get the Shot