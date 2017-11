JESUS CHRÜSLER SUPERCAR für Showcase auf dem Eurosonic Noorderslag Festival 2018 in Groningen bestätigt!

Die fulminante schwedische Death ’n‘ Roll Höllenmaschine JESUS CHRÜSLER SUPERCAR befindet sich dieser Tage im Sunlight Studio bei Tomas Skogsberg, um ihr drittes Album aufzunehmen, das im kommenden Jahr mit ordentlich Dampf unter der Haube erscheinen wird. Den Produktionsprozess werden sie Mitte Januar, allerdings kurz unterbrechen, da sie vom Eurosonic Noorderslag Festival & Conference im niederländischen Groningen für einen Showcase am 17.01.2018 verpflichtet wurden. Gemeinsam mit der belgischen Groove Metal Institution Diablo Blvd. und den jungen deutschen Krautrockern Blackberries werden sie Europas wichtigster Musikplattform für neue Talente gehörig einheizen!

Jedes Jahr veranstaltet das Eurosonic Noorderslag (ESNS) mehr als 350 Showcases und bietet ein komplettes Konferenzprogramm mit rund 150 Podiumsdiskussionen und Keynotes sowie vielfältige Networking-Möglichkeiten. Mehr als 4.000 Konferenzteilnehmer aus allen Bereichen der Unterhaltungsindustrie, darunter Vertreter von über 400 Festivals, nehmen an der Veranstaltung teil. ESNS ist das Festival für junge europäische Musiktalente, das nachweislich dazu beiträgt, neue Acts in der internationalen Musikszene zu lancieren.

JESUS CHRÜSLER SUPERCAR werden am Mittwoch, um 22:15 Uhr die Bühne des All Round Poolcentrums (Akerkhof 4, 9711 JB Groningen, www.allround050.nl) entern und sie gehörig zum beben bringen. Alle Infos zum Festival samt Ticketvorverkauf sind auf folgender Website zu finden: www.eurosonic-noorderslag.nl

Als Appetithappen könnt ihr euch schon mal als besonderen Leckerbissen die aus dem aktuellem Album „35 Supersonic“ veröffentlichten Musikvideos zu „Let It Roll“ und „From Hell“ mit Gastauftritten illustrer schwedischer Größen wie Produzent Tomas Skogsberg und The Hellacopters Bassist Kenny Håkansson anschauen!

Weitere Infos zu den Stockholmer Heavy Rock Maniacs und aktuelle News zum Fahrplan des Death ’n‘ Roll Supercars gibt es auf dem JESUS CHRÜSLER SUPERCAR Bandprofil als auch auf www.jesuschruslersupercar.com sowie www.facebook.com/jesuschruslersupercar

und www.instagram.com/jesuschruslersupercar.

