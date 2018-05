Jesus Chrüsler Supercar kündigen kurz vor ihrer Europatour mit Bullet und Screamer Neuzugang Tobbe Engdahl an der Gitarre an

Der schwedische Death ’n’ Roll Straßenkreuzer rüstet sich derzeit im heimischen Stockholm für die Europatour mit ihren Landsleuten Bullet und Screamer. Doch bevor es am 15.05.2018 in Paris losgeht, gibt es noch einen Besetzungswechsel an der Gitarre zu verkünden. Christopher Siren, der bei allen Gigs seit der Veröffentlichung von 35 Supersonic den Posten an der Klampfe inne hatte, ist auf eigenen Wunsch in aller Freundschaft aus der Band ausgeschieden. Jesus Chrüsler Supercar haben mit Heavy Rocker Tobbe Engdahl schnell einen Ersatz für Chris gefunden und haben bereits die ersten Proben zur Tour mit ihm erfolgreich gemeistert. Mit Tobbe Engdahl haben Robban Bergeskans (Gesang & Bass), Pär Jaktholm (Leadgitarre) und Nicke Forsberg (Drums) den bestmöglichen Nachfolger gefunden, der vorher in schwedischen Bands wie den Punk ’n’ Rollern Supercharged Pitbulls und bei der Grunge Metal Band Clark Lane an der Sechssaitigen gewirbelt hat. Gute Vorzeichen also für die nahenden schweißtreibenden Shows in Frankreich, England, Ungarn, Slowakei, Österreich, Schweiz und Deutschland bei denen die Death ’n’ Roll Höllenmaschine endlich wieder auf Hochtouren laufen kann. Macht euch bereit für die heißeste Mixtur aus Heavy Rock, Doom, Stoner und Death Metal, die die europäische Szene derzeit zu bieten hat.

Bullet + Screamer + Jesus Chrüsler Supercar

15.05.2018 FR-Paris, Le Klub

16.05.2018 UK-London, O2 Academy Islington

17.05.2018 DE-Siegburg, Kubana Live Club

18.05.2018 CH-Pratteln, Z7

19.05.2018 DE-Mannheim, MS Connexion Complex

20.05.2018 AT-Vienna, Escape

21.05.2018 HU-Budapest, Dürer Kert

22.05.2018 CZ-Ostrava, Barrák Music Club

23.05.2018 DE-München, Backstage

24.05.2018 DE-Nürnberg, Der Cult

25.05.2018 DE-Kassel, Kulturzentrum K19

26.05.2018 DE-Osnabrück, Bastard Club

27.05.2018 DE-Hamburg, Logo Hamburg

Jesus Chrüsler Supercar tourten bereits mit Clutch, Spiritual Beggars, Warrior Soul und spielten u.a. beim Wacken Open Air 2016, als Co-Headliner bei Rock Am Stück in Fritzlar oder dem Dong Open Air am Niederrhein, dazu wählte die Jury des Midem Artist Accelerator 2017, die Band in die Top 45 der besten jungen Talente und im Januar feierten sie ihren ersten Showcase auf Europas größter Musikkonferenz für junge Live-Talente, dem Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen. Jetzt befindet sich die Band mitten in einem spannenden Jahr 2018. Neues Album, intensives Touren – getreu dem Motto ’Let It Roll’!

Zum Aufwärmen auf die kommenden Shows, könnt ihr euch schon mal vorab als besonderen Leckerbissen die aus dem aktuellem Album 35 Supersonic veröffentlichten Musikvideos zu Let It Roll und From Hell mit Gastauftritten illustrer schwedischer Größen wie Produzent Tomas Skogsberg und The Hellacopters Bassist Kenny Håkansson anschauen!

Wer sich jetzt mit Jesus Chrüsler Supercar auf einen audiophilen Höllenritt begeben will, kann sich 35 Supersonic oder das erste Album Among The Ruins And Desolate Lands ab sofort in diesen Shops sichern:

Amazon | Nuclear Blast | Flight 13 | Media Markt | Saturn | JPC | Weltbild | Exlibris.ch | PlasticHead.com | SeasonOfMist.com |

Ginza.se | DistBox.com | HardMusic.cz | iTunes | Spotify |

Google Play | Deezer | Tidal

Habt eine gute Fahrt auf der Rückbank des Death ’n’ Roll Supercars kreuz und quer durch Europa und holt euch weitere Informationen und aktuelle News zum Fahrplan der fulminanten skandinavischen Heavy Rocker unter www.dr-music-promotion.de als auch auf www.jesuschruslersupercar.com sowie www.facebook.com/jesuschruslersupercar und www.instagram.com/jesuschruslersupercar.

Kommentare

