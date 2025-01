Jesus Chrysler Supercar: starten 2025 mit explosiver neuer Single High-Octane-Track „Get Out Of Dodge“

Die Alt-Rock-Band Jesus Chrysler Supercar aus Arizona läutet das Jahr 2025 mit einem Knall ein: Ihre neueste Single Get Out of Dodge ist ab sofort verfügbar. Nach dem Erfolg ihrer letzten Hitsingle, die in weniger als zwei Monaten fast eine halbe Million Streams weltweit erreichte, liefert die Band nun einen energiegeladenen Song, der Entschlossenheit und den Mut zum Aufbruch thematisiert.

Der Song, geschrieben und aufgenommen während eines glühend heißen Sommers in Arizona, spiegelt die Dringlichkeit und Intensität wider, die Fans von der Band gewohnt sind. Leadsänger Mitch Steele beschreibt den Titel als „einen Song über Entscheidungen“ und verleiht den kraftvollen Texten mit seiner markanten Stimme eine eindringliche Note.

Bekannt für ihre dynamischen Auftritte und ihren kantigen Sound, festigt Jesus Chrysler Supercar mit Get Out of Dodge ihren Platz in der Alt-Rock-Szene. Der Song lädt dazu ein, sich auf eine Reise der Selbstfindung und des rebellischen Aufbruchs einzulassen.

Die Single ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.