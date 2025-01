Stoned Jesus: covern „Buried Alive By Love“ von HIM

Nachdem sie letztes Jahr ihr 15-jähriges Bestehen mit zwei Neuauflagen gefeiert haben, schlagen Stoned Jesus 2025 ein neues Kapitel auf. Die ukrainischen Psychedelic-Prog-Rocker rollen durch die europäischen Sommerfestivals, in freudiger Erwartung ihres kommenden sechsten Albums und des ersten in der neuen Bandbesetzung.

Um das neue Jahr gebührend einzuläuten, ehren Stoned Jesus ihre Weggefährten HIM mit einer wahrhaft herzzerreißenden Ode an den Love Metal.

Hört euch die Cover-Version von Buried Alive By Love von Stoned Jesus auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

Obwohl sie bereits eine bekannte Größe in den internationalen Albumcharts waren, hatten HIM vor Buried Alive By Love Probleme damit, wie sie von der Musikindustrie wahrgenommen wurden. Igor Sydorenko – Mastermind hinter Stoned Jesus – kennt dieses Gefühl nur zu gut.

„We constantly struggle with the limitations of the genre, having been pigeonholed as a stoner rock band early in our career, so HIM are very relatable to us“, sagt Igor. „It’s absolutely unfair that such a diverse and interesting band are remembered as this moody, one-dimensional bunch by the general public. I truly consider Ville Vallo one of the most underappreciated rock and metal composers ever. His way of balancing the heavy and dark stuff with the catchiest melodies is very inspiring when I’m busy with my own songwriting.“

Mit dem Eröffnungssong des 2003 erschienenen Albums Love Metal haben HIM ihren eigenen Stil gefunden. Buried Alive By Love schoss das Album an die Spitze der Billboard Heatseekers Chart. Jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, läutet die Hitsingle eine neue Ära für Stoned Jesus ein. Die neue Rhythmusgruppe der Band sorgt für frischen Sludge, während Igors rasiermesserscharfes Riff und sein kühles, leidenschaftliches Plädoyer den Gothic-Groove der Finnen Tropfen für Tropfen ergänzen.

„This is just a phenomenal song“, fährt Igor fort. „Bumping HIM in the van with the new boys on our first tour together sure helped to build and solidify the chemistry that we have now.“

Erlebt diese neue Ära von Stoned Jesus, wenn sie die größten Hits der Band auf ihrer 15-jährigen Jubiläumstournee wieder aufleben lassen. Die Band spielt Shows in ganz Europa und macht dabei auch auf mehreren Festivals Halt, darunter eine triumphale Rückkehr zum Hellfest. In diesem Jahr geben Stoned Jesus mit fünf speziellen Jubiläumsshows in Australien ihr lang erwartetes Debüt in Australien.

Stoned Jesus 2025 XV Anniversary European Tour

March 30 – Lediden, NL @ Interstellar Solar Fest

May 2-3 – Bologna & Venezia, IT @ Heavy Psych Sounds

May 16 – London, UK @ Desert Fest

May 17 – Dublin, IE @ Lost Lane

May 18 – Belfast, UK @ Voodoo

May 21 – Malmö, SE @ Plan B

May 22 – Stockholm, SE @ Bar Brooklyn

May 24 – Helsinki, FI @ Sonic Rites Festival

May 25 – Tallinn, EE @ Kinomaja

May 26 – Riga, LV @ Melna Piektdiena

May 27 – Vilnius, LT @ Loftas

May 28 – Gdansk, PL @ Drizzly Grizzly

May 29 – Wroclaw, PL @ Transformator

May 30 – Prague, CZ @ Rock Cafe

May 31 – Ljubljana, SI @ Menza Pri Koritu

June 1 – Zagreb, HR @ Vintage Industrial Bar

June 21 – Clisson, FR @ Hellfest

June 27 – Oberzenn, DE @ Wasted Openair

June 28 – Passau, DE @ Blackdoor Music Fest

August 3 – Gyongyos, HU @ Fekete Zaj Festival

Stoned Jesus 2025 XV & Debut Australian Tour

September 28 – Perth @ The Rosemount

October 1 – Canberra @ The Baso

October 2 – Sydney @ The Underground

October 3 – Brisbane @ Soapbox Beer

October 4 – Melbourne @ The Leadbeater

Stoned Jesus Besetzung:

Stoned Jesus Lead-Gesang & Gitarre

Andrew Rodin – Bass & Hintergrundgesang

Yurii Ciel – Schlagzeug & Percussion

