Stoned Jesus: kehren mit ihrer stimmungsvollen Single „Shadowland“ zurück

Stoned Jesus setzen ihre beeindruckende Reise im Rock-Genre fort und haben sich in den letzten 15 Jahren als wahre Pioniere etabliert. Laut Doom Charts hat die Band, die mittlerweile fünf Alben veröffentlicht hat, ihre monolithischen Wurzeln weit hinter sich gelassen und ihr letztes Album als eines der besten des Jahres 2023 ausgezeichnet.

In diesem Jahr, nach einem erfolgreichen Auftritt beim Hellfest und im Vorfeld ihrer mit Spannung erwarteten Rückkehr nach Lateinamerika, starten Stoned Jesus ihre bislang umfangreichste Tour. Songs to Sun ist das erste Album einer bevorstehenden Trilogie, die verspricht, diese schweren progressiven Rocker auf die dunkle Seite des Mondes und zurück zu bringen. Während das Album durch seine überwältigende Schwere geprägt ist, wird die erste Single von Schatten des Zweifels heimgesucht. Doch auf Shadowland übertreffen Frontmann Igor Sydorenko und seine neuen Bandkollegen ihre Dämonen mit frischen Wendungen und den eingängigsten Hooks ihrer Karriere.

Das Musikvideo zu Shadowland kann auf dem YouTube-Kanal von Season of Mist angesehen werden:

Das Video zu Shadowland wurde von Pirate Shot produziert (@pirateshotcreation).

„This song is about finding solid ground amidst the instability of the past few years,” sagt Sydorenko. „The opening hook screams Alice In Chains, while the pulsating verses evoke Mastodon at their poppiest. And the climax is something else entirely!“

Die Fans von Stoned Jesus dürfen sich auf Anklänge an Seven Thunders Roar und The Harvest freuen, während sie den schweren Pfad erkunden, den Songs To Sun geebnet hat. Das Video beginnt damit, dass die Band ins Bild kommt, doch Shadowland ist eindeutig ihre Vision. Ein grungy Riff schlängelt sich über eine mächtige Basslinie, die von dem neuesten Mitglied Andrew Rodin geformt wurde. Der ebenfalls neue Musiker Yurii Ciel bringt mit einem Hi-Hat-Rhythmus Schwung in die Sache, was es Sydorenko ermöglicht, in den eingängigsten Gitarrenlick der Band seit Here Come The Robots einzutauchen.

„Each album in our upcoming trilogy highlights a different phase to Stoned Jesus„, sagt Sydorenko. „Songs to Sun shows off our heavier, more aggressive side.“

Die neue Single von Stoned Jesus entfaltet einen kraftvollen, treibenden Groove. Doch Shadowland hat einige neue Tricks zwischen seinen blendenden Hooks versteckt. „We love to take influences from other musical genres“, erklärt Sydorenko. „I like prog rock, while Andrew and Yurii like everything from black metal to hip-hop and folk“. Während die Band sich dem mitreißenden Refrain des Songs nähert, müssen sie zuerst durch einen leuchtenden Nebel navigieren, der von einem gotischen Zauber der Tasten erzeugt wird.

Ein existenzieller Schatten liegt über Songs To Sun. Das Album reflektiert den instabilen Boden, den Sydorenko nach der Auflösung der vorherigen Besetzung betreten musste. Wie die geheimnisvollen Figuren, die in jedem Winkel des Videos umherkriechen, schwebt Unsicherheit über Shadowland. „Ground under my feet is / Turning to quicksand“, singt Sydorenko, kurz bevor die komprimierte Bridge aussetzt. Doch selbst wenn sie von Depressionen umhüllt sind, wird Stoned Jesus vom Geist der Innovation geleitet. Als ihre neue Besetzung am Ende des Videos vollständig ins Bild rückt, bricht der Schluss des Songs mit einer kraftvollen Fusion aus Pop-Melodien und kopfnickendem Prog ins Licht.

„There’s a constant sense of instability that seeps through the lyrics of Songs To Sun„, sagt Sydorenko, „but experimenting with the music is what helps give our lives a solid foundation“.

Mehr Informationen zu Stoned Jesus (inklusive der Tourdaten für 2025) und ihrem kommenden Album findet ihr hier:

Songs To Sun erscheint am 19. September 2025 bei Season Of Mist.

Stoned Jesus online:

https://www.facebook.com/stonedjesusband

https://www.instagram.com/stonedjesusband/