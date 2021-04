Justin Sullivan (New Model Army): neues Soloalbum „Surrounded“, zweite Single „Clean Horizon“

Am 9. April, veröffentlichte Justin Sullivan mit Clean Horizon die zweite Single aus seinem mit Spannung erwarteten Soloalbum Surrounded.

Nach der ersten Single Amundsen, mit der Justin Sullivan bereits einen ersten Vorgeschmack auf sein neues, sehr persönliches Werk gegeben hat, präsentiert er nun die genauso emotionale, wenn auch etwas ruhigere zweite Single Clean Horizon.

„Ich glaube, dass ungekünstelte Schlichtheit so etwas wie der heilige Gral für Songwriter ist, aber das ist natürlich nicht durch puren Willen oder harte Arbeit zu erreichen.“, sagt Justin Sullivan. „Ich glaube, es geht eher darum, offen dafür zu sein, was kommt. Manchmal gibt es Songs, die schreiben sich von selbst. Ich finde mich in einem Gespräch wieder, egal ob mit einer Person, die ich gut kenne oder die fremd ist – und auf einmal kann ich direkt in das Herz dieser Person sehen. Ich kann ihre Geschichte lesen und fühlen und möchte es dann aufschreiben. Ich kombiniere das mit einer einfachen Melodie und schon ist der Song fertig. Clean Horizon war so ein Song, den ich sehr schnell am Morgen nach einem solchen Gespräch geschrieben und zu Hause nur mit einer Gitarre und meiner Stimme aufgenommen habe. Später kam noch das gefühlvolle Cello meines Freunds Tobias Unterberg hinzu.”

Am 28. Mai 2021 veröffentlicht Justin Sullivan mit Surrounded sein zweites Soloalbum – achtzehn Jahre nach seinem gefeierten Debütalbum Navigating By The Stars (2003). Surrounded ist eine Sammlung von sechzehn neuen Songs, die in den ersten Wochen des Lockdowns 2020 geschrieben wurden. Allesamt großartige Kompositionen, die Sullivans Liebe zum Geschichtenerzählen, zu weiten Landschaften und unvergesslichen Atmosphären verdeutlichen.

Größtenteils zu Hause aufgenommen, enthält das Album auch Beiträge von Gast-Musikern, darunter Jon Thorne am Bass (Lamb), an der Harfe Tom Moth (Florence And The Machine – und Bruder des New Model Army-Bassisten Ceri Monger), sowie Streicherarrangements der befreundeten Komponisten Tobias Unterberg, Henning Nügel und Shir-Ran Yinon. Ebenfalls zu hören sind die aktuellen Mitglieder von New Model Army. Das Album wurde von Lee Smith in den Greenmount Studios in Leeds abgemischt, dem Co-Produzenten der letzten Alben von New Model Army, darunter auch ihr 2019er Erfolgsalbum From Here, mit dem die Band ihre bislang höchste Chartplatzierungen weltweit erzielte.

Justin Sullivan über die Entstehung des Albums: „Unter den gegebenen Umständen war es nicht besonders überraschend, dass dies der Moment war, um eine weitere Solo-Platte zu machen, und die Songs kamen in den ersten Wochen des Lockdowns wie aus dem Nichts. Es geht nicht so sehr darum, ‚was in der Welt passiert‘. Wie bei Navigating By The Stars, das in der Zeit nach 9/11 geschrieben wurde, wollte ich über andere Dinge schreiben – einige bekannte Geschichten, einige weniger bekannte, einige autobiografische und eher eine Landschaft der Fantasie als ein sozialer Kommentar. Ich bin dankbar für die vielen musikalischen Beiträge, die ich von Freunden erhalten habe und die helfen, all die verschiedenen Atmosphären und Orte zu erschaffen; es ist ein langes Album, aber es scheint, als gehörten alle Songs zu einer Sammlung. Ich hoffe, den Leuten gefällt es.“

Surrounded erscheint in gleich mehreren Formaten, darunter ein limitiertes CD Hardcover Media Book, eine 180g Doppel-LP im Gatefold sowie Digital und kann ab sofort vorbestellt werden: https://JustinSullivan.lnk.to/Surrounded

Surrounded Tracklist:

1. Dirge

2. Amundsen

3. Coming With Me

4. Clean Horizon

5. Stone And Heather

6. 28th May

7. Akistan

8. Unforgiven

9. Sao Paulo

10. 1975

11. Sea Again

12. Clear Skies

13. Rip Tides

14. Daughter Of The Sun

15. Ride

16. Surrounded

Begleitet wird die Veröffentlichung des neuen Albums zudem mit einer deutschlandweiten Tour mit Start im Juni 2021.

02.06.2021 Köln – Freideck Kantine Open Air

03.06.2021 Dortmund – FZW

04.06.2021 Worpswede – Musichall

05.06.2021 Hameln – Sumpfblume

07.06.2021 Hamburg – Knust (Oper Air)

08.06.2021 Neuruppin – Bodoni-Vielseithof (Open Air)

09.06.2021 Nürnberg – Hirsch Biergarten

11.06.2021 Leipzig – Moritzbastei – Terrasse

13.06.2021 München – Backstage Areal Süd Open Air

14.06.2021 Freiburg – Jazzhaus

16.06.2021 Tübingen – Sudhaus

18.06.2021 Lindau – Club Vaudeville (Open Air im Biergarten)

21.06.2021 Frankfurt – Batschkapp Sommergarten

22.06.2021 Coesfeld – Fabrik