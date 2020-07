Kambrium: unterschreiben weltweiten Deal mit Reaper Entertainment

Reaper Entertainment kann mit großer Freude das weltweite Signing der deutschen Epic-Death-Metal-Brigade Kambrium bekanntgeben.

Kambrium haben es sich nicht nur auf, sondern auch zwischen den Stühlen verschiedener Metal-Genres bequem gemacht – und fühlen sich dort richtig wohl! Bei einer Mischung aus Death, Melodic und Symphonic Metal ist für jedes Metalherz etwas dabei

Nun unterschrieb die Band einen weltweiten Plattenvertrag mit dem aufstrebenden Label Reaper Entertainment Europe.

Die Band erklärt:

„Willkommen in der neuen Ära von Kambrium! Eine neue musikalische Welt wird betreten. Stillstand ist keine Option!

Wir freuen uns sehr darüber, dass dieser neue musikalische Weg zusammen mit unseren Freunden von Reaper Entertainment bestritten wird. Wir kennen uns alle schon länger, sodass wir sagen können, dass Reaper Entertainment nicht einfach nur ein Label ist, sondern unsere Familie. Vieles läuft reibungsloser ab, wenn man mit guten Freunden, die wissen, wohin man musikalisch will, zusammenarbeitet. Und genau das ist hier der Fall. Kambrium werden stärker denn je zurückkehren!“

Flori Milz (Reaper Entertainment) erklärt:

„Wir sind schon seit vielen Jahren mit der Band befreundet und obwohl sie zum ersten Mal einen Vertrag bei Reaper unterschreiben, fühlt es sich so an, als würden sie nach Hause kommen. Wir freuen uns sehr auf das neue Studioalbum, auf das noch viele weitere Alben folgen werden.“

Kambrium nehmen im Moment ihr neues Studioalbum auf.

Weitere Informationen über das neue Album folgen in Kürze!

Info:

Aus Helmstedt in Deutschland stammend, verbirgt sich hinter der ansonsten ruhigen Stadt eine stimmungsvolle Band, die immer höher klettert. Da Kambrium bereits auf den Bühnen der großen Festivals wie z.B. dem Rockharz oder Summer Breeze standen, haben sie sich bereits einel nationale als auch internationale Fanbase erspielt und lieben nichts mehr, als ihr Publikum zufrieden und erschöpft vom Headbangen oder Mitsingen ziehen zu lassen.

Diskografie:

2007: Kambrium (Demo)

2008: From Treason To Death (Demo)

2010: A Silent Moon EP

2011: Shadowpath

2013: Dark Reveries

2016: The Elders’ Realm

2018: Dawn Of The Five Suns

Music Videos:

Kambrium – Dawn Of The Five Suns: https://www.youtube.com/watch?v=VPdQlCPqza4

Kambrium – Abyssal Streams: https://www.youtube.com/watch?v=ocxDlWvC5jk

Kambrium – Season Of The Seawitch: https://www.youtube.com/watch?v=nDkRPN1qKhs

Kambrium online:

www.kambrium-band.de

www.facebook.de/Kambrium