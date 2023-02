Kardinal Sin: veröffentlichen Videoclip zu neuer Single „They Crashed In The Storm“

Nachdem die Band erst kürzlich einen ersten Song aus ihrem kommenden Album S.A.L.I.G.I.A vorstellte, das am 3. März 2023 auf Massacre Records erscheint, veröffentlichte die schwedische Heavy Metal Band Kardinal Sin ein weiteres Musikvideo zu ihrer brandneuen Single, dem Album Opener They Crashed In The Storm!

„Der Song handelt von der Trennung geliebter Menschen in einem Kriegszustand, in dem der Mann geht, um gegen einen Feind zu kämpfen, den er nicht kennt, für eine Sache, die er nicht versteht“, kommentiert die Band. „Es ist der schnellste Track auf der Platte. Die Variation in den Strophen und der Double-Kick-Refrain eröffnet das Album.“

