Spy # Row: veröffentlichen das neue Album „The New Era“

Knapp vier Jahre nach ihrem Debüt Blood Brothers präsentieren Spy # Row den Nachfolger The New Era. Die mittlerweile zu einem Quartett angewachsene Band (mit Joe Jäger ist ein zweiter Gitarrist dabei) beweist auf dem neuen Werk, dass sie auch in Sachen Härte eine ordentliche Schippe drauflegen können. The New Era ist seit dem 27.01.2023 auf der Webseite der Band erhältlich.

Aktuelles Video The Girl In Black

Frischer Wind und ein jugendliches Flair – das ist es, was die Rockmusik dringend braucht.

Spy # Row können von sich behaupten, eine grundlegend andere Art von Band zu sein. Der Slogan „Band“ bedeutet für die Mitglieder mehr als nur eine Gruppe von Musikern, die zusammen Musik machen – Spy # Row sind faktisch Familie!

Das wird deutlich, wenn man bedenkt, dass drei der vier Mitglieder Brüder sind und den Vierten im Bunde seit Geburt kennen. Gemeinsam ist man aufgewachsen und hat jede Lebensphase miteinander durchlebt.

Im Alter von acht Jahren wurde daraufhin die Band als Trio gegründet, bevor im Jahr 2022 der jüngste Bruder, Joe, zur Band stieß – nun ist das Boarding komplett und Spy # Row sind bereit zum Abheben…

Musikalisch verkörpern Spy # Row die neue Ära des Heavy Rock. Modern und erfrischend repräsentieren die Jungs Prinzipien, die das Rockgenre einst groß gemacht haben und heute zunehmend verloren gehen:

Knackiger Riff-Rock gepaart mit treibenden Beats und einer Stimme mit Wiedererkennungswert macht die Musik für viele Ohren zugänglich.

Ein perfektes Beispiel dafür liefert die Band auf dem frisch aufgenommenen Album: Nach einer gemeinsamen Tour mit Nazareth ist ein Feature mit Carl Sentance – der Stimme von Bands wie z.B. Nazareth, Don Airey und Krokus – entstanden.

Ein Zeichen dafür, wie Tradition mit Moderne vereinbar ist.

Spy # Row sind:

Sam Jäger – Bass / Vocals

Tim Jäger – Lead Guitar

Joe Jäger – Rhythm Guitar

Arian Gerhardt – Drums

www.spyrow.de/#shop