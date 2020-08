Kataklysm: veröffentlichen Video für 2. Single „Underneath The Scars“

Die kanadischen Metal Schwergewichte von Kataklysm veröffentlichen am 25. September ihr 14. Studioalbum Unconquered via Nuclear Blast Records. Heute lässt die Band das Musikvideo für die zweite Single mit dem Titel Underneath The Scars von der Leine.

Hier entlang zum Video:

https://youtu.be/PTbp1LoCbNo

Maurizio Iacono kommentiert: “Underneath the Scars ist eine wahre Dampfwalze, welcher die Metalheads auf der ganzen Welt direkt in einen Headbanging Wahnsinn treiben wird. Wir freuen uns schon riesig darauf, diesen Song live spielen zu können, wenn die Zeit endlich reif ist. Da sich die Mitglieder von Kataklysm auf der ganzen Welt verteilen, konnten wir aufgrund der Reiserestriktionen kein Konzeptvideo filmen – so, wie wir es eigentlich geplant hatten. Also haben wir bisher unveröffentlichtes Material unserer Headliner Tour in Europa aus dem vergangenen Jahr ausgegraben und uns dafür entschieden, eine coole Montage dessen zu erstellen, was wir derzeit am meisten vermissen: Live zu spielen, vor unseren verrückten, treuen Fans! In der Zwischenzeit: Dreht Underneath The Scars auf Anschlag und Horns Up!“

Unconquered wurde von JF Dagenais in seinen JFD Studio in Dallas, TX, produziert. Danach holten Kataklysm den legendären Colin Richardson aus dem Ruhestand, damit er Unconquered mixen konnte und mit einem schweren, modernen Sound versah, bei dem auch Chris Clancy mitwirkte. Unconquered ist somit eins der bestproduziertesten Alben in der Karriere der Band.

Das berüchtigte Heart Beast-Maskottchen, das bereits auf Alben wie In The Arms Of Devastation (2006), Prevail (2008), oder Heaven’s Venom (2010) zu sehen war, erscheint nun wieder auf dem Coverartwork, das aus der Feder des Künstlers Blake Armstrong entsprang.