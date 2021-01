Katapult: neues Video zu „Du Brinner Ihjäl“

Katapult haben mit ihrer EP Shut the Fuck Up and Press Play ein kleines Highlight im von Corona verseuchten Jahr 2020 geliefert. Jetzt gibt es für die Homeofficetüchtigen und natürlich auch alle anderen visuellen Nachschlag. Den Clip zum beliebtesten Song der EP Du Brinner Ihjäl der Schweizer Thrash Metaller könnt ihr euch nämlich hier reinziehen – ob im heimischen Büro, auf dem Sofa oder gar auf dem Fernseher:

Über Katapult :

Katapult ist der Bastard von Florian Moritz (Arcturon) und Johan Norstrom (Terrortory) und wurde 2017 in einem Backstage-Bereich in Schweden gegrün- det. Obwohl Katapult in Schweden sowie der Schweiz großgezogen wurde, überlebte die Band ihre Kindheitsjahre entgegen aller Erwartungen. Während den Aufnahmen zur ersten EP A Fistful Of Truth (2020) stieg Joel Purificacion (Gitarre) als festes Mitglied mit ein. Die Aufnahmen zur zweite EP Shut The Fuck Up And Press Play (2020) wurde somit als Trio gestartet, endeten aber dank Felix Bacher (Bass) und David Stutzer (Drums) mit der Komplettierung der Band.

Alle Infos zu Katapult:

Facebook: https://www.facebook.com/katapultthrash