Keep It True 2026: der Vorverkauf läuft

Kaum ist das Keep It True 2025 Geschichte, steht bereits das Keep It True 2026 vor der Tür und große Teile des Billings wurden bereits bekannt gegeben. Das Festival geht am Freitag, dem 24.05.2026, und Samstag, dem 25.05.2026, in Lauda-Königshofen über die Bühne. Co-Headliner und Headliner werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Bisher dabei sind unter anderem Tormentor aus Ungarn, die den Härtegrad auf dem Keep It True 2026 deutlich erhöhen werden. Weitere bekannte Namen sind Earthshaker aus Japan, die bereits 1978 gegründet wurden. Ruffians holen ihren 2025 ausgefallenen Slot nach, Amulance, Elixr und Panzer aus Spanien sind bekannte 80er-Jahre Kapellen, die dem klassischen Spektrum zuzuordnen sind. Zur Kategorie Newcomer gehören die Stadionrocker Violet, die griechischen Epic-Metaller und Warlord-Worshipper Black Sword Thunder Attack oder die japanische Band Hell Freezes Over.

Circa 75 % der Tickets wurden bereits verkauft. Noch sind online Tickets hier verfügbar. Das kann sich mit der Bekanntgabe der Headliner sehr schnell ändern.

Wer nicht bis kommendes Frühjahr warten möchte, kann Anfang Oktober zum Keep It True Rising in die Würzburger Posthalle pilgern und sich Bands wie Pretty Maids, Atlantean Kodex oder Matt Barlow mit dem Iced-Earth-Klassiker The Dark Saga ansehen. Tickets dafür sind ebenfalls über die Keep-It-True-Seite verfügbar oder auch bei AD-Tickets.