Hippie Death Cult am 14.05.2025 in der Kreativfabrik Wiesbaden (Vorbericht)

Bands: Hippie Death Cult, Cliffsight

Ort: Kreativfabrik Wiesbaden, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden

Datum: 14.05.2025

Kosten: 14,00 € VVK, 18 € AK

Genre: Psychedelic Rock, Alternativ Rock, Stoner Rock

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Kreativfabrik Wiesbaden

Link: https://www.facebook.com/events/1656619218607570/

Die amerikanische Heavy Psych Sounds Band Hippie Death Cult ist mal wieder in unseren Gefilden unterwegs. Am Mittwoch, dem 14.05.2025, gibt sich die Band die Ehre und stattet der Kreativfabrik in Wiesbaden einen Besuch ab. Supportet werden sie an diesem Abend von den Hanauern Cliffsight.

Ursprünglich ein Quartett, welches in den Anfängen mit männlichen Vocals auftrat, übernahm später Frontfrau und Bassistin Laura Phillips auch den Gesang. Zunächst zusammen mit Ben Jackson, der ebenso wie Schlagzeuger Ryan Moore 2022 die Band verließ. Laura Philipps und der geniale Gitarrist Eddie Bnarbic verblieben und machten mit dem neuen Drummer Harry Silvers weiter. Das letzte Album Helichrysum wurde in der jetzigen Besetzung eingespielt und stammt aus dem Jahr 2023. Last euch die berauschende Show des Power-Trios in Wiesbaden nicht entgehen. Laura Phillips zieht die Fans in ihren Hippie Death Cult Bann!

Cliffsight ist eine Band, die jeder auf dem Radar haben sollte, der Stoner Rock, Psychedelic, Alternative und Progressive Rock liebt. Gegründet im Jahr 2006 und bis heute existent, begeistern die vier Musiker aus Hanau eine Vielzahl von Musikliebhabern. Ihr viertes Studioalbum Stargazer wurde zwischen 2020 und 2022 eingespielt und im Oktober 2023 veröffentlicht

Diesen Abend in der Kreativfabrik Wiesbaden solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hier kommt ihr zur Veranstaltungsseite der Kreativfabrik Wiesbaden und habt dort auch die Möglichkeit, Karten im VVK zu ordern.