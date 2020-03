Khemmis: Kündigen neues Mini-Album „Doomed Heavy Metal“ an

Die Heavy/Doom Metaller Khemmis aus Denver, Colorado kündigen heute ihr neues Mini-Album Doomed Heavy Metal an, das am 17. April über Nuclear Blast erscheinen wird.

Zur Feier der Ankündigung bietet die Band ihren Fans ein Live Video zu ihrem Cover von Dios Rainbow In The Dark. Seht euch das Video hier an:

https://youtu.be/MdGoRfpRYeg

Holt euch die Single hier: https://nblast.de/Khemmis-RainbowInDark

Hört sie euch in den NB New Releases Playlists an: http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Die Band kommentiert: „Als alte ZZ TOP Fans, war Fandango schon immer eine zuverlässige Inspirationsquelle für uns vier. Die Kombination aus energiegeladenen Live-Mitschnitten und seltener Studio-Aufnahmen machen diesen Release zu etwas Besonderem. In diesem Zuge freuen wir uns, Doomed Heavy Metal anzukündigen. Dieses Mini-Album ist auf ähnliche Weise einzigartig, sowohl mit beliebten Singles, als auch Live-Aufnahmen ausgestattet. Dazu gibt es auch noch eine neu aufgenommene Cover Version von Dios unsterblichem Rainbow In The Dark. Für die, die schon seit Jahren auf die Wiederveröffentlichung der Singles Empty Throne und Conversation With Death warten: euer Warten hat ein Ende. Wir hoffen, dass sowohl alte als auch neue Fans das Album mit uns feiern werden!“



Doomed Heavy Metal Trackliste: