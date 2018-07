Neues Video zu You’re Not Alone jetzt online!

Kissin’ Dynamite veröffentlichten ihr neues Studioalbum Ecstasy über Metal Blade Records. Es ist der Nachfolger von Generation Goodbye (2016), welches Platz 14 der offiziellen deutschen Albumcharts erreicht hat.

Um den Albumrelease gebührend zu feiern, spendieren Kissin’ Dynamite heute ein brandneues Video zum Albumtrack You’re Not Alone. Schaut euch das Video hier an.

Mit Ecstasy, das von Kissin’ Dynamite-Sänger Hannes Braun produziert wurde, knüpft das Quintett musikalisch an seine ungeschliffenen, energiegeladenen Anfangstage an – gleichzeitig bedeutet der Release eine Zäsur in der elfjährigen Bandgeschichte. Mit dem Labelwechsel steht im Herbst erstmals wieder eine Konzertreise als Special Guest auf dem Programm: ab dem 26. Oktober begleiten Kissin’ Dynamite die derzeit sämtliche Erfolgsrekorde brechende Band Powerwolf bei sechzehn gemeinsamen Konzerten in ganz Europa.

Bestellt euch das Album hier.

Tracklisting Ecstasy:

1. I’ve Got The Fire

2. You’re Not Alone

3. Somebody’s Gotta Do It

4. Ecstasy

5. Still Around

6. Superhuman

7. Placebo

8. Breaking The Silence

9. Waging War

10. One More Time

11. Heart Of Stone

12. Wild Wind

13. No Time To Wonder

Kissin’ Dynamite:

Hannes Braun – vocals

Ande Braun – guitars

Jim Müller – guitars

Steffen Haile – bass

Andi Schnitzer – drums

Kissin’ Dynamite

on tour with Powerwolf:

26.10.2018 Wiesbaden, Schlachthof (DE)

27.10.2018 Oberhausen, Turbinenhalle (DE)

29.10.2018 Hamburg, Große Freiheit 36 (DE)

31.10.2018 Berlin, Huxleys (DE)

01.11.2018 Warschau, Progresja (PL)

02.11.2018 Leipzig, Haus Auensee (DE)

06.11.2018 Wien, Arena (AT)

07.11.2018 Milan, Live Club (IT)

09.11.2018 München, Tonhalle (DE)

10.11.2018 Ludwigsburg, MHP Arena (DE)

11.11.2018 Eindhoven, Effenaar (NL)

12.11.2018 London, Koko (UK)

14.11.2018 Lausanne, Les Docks (CH)

15.11.2018 Zürich, Komplex 457 (CH)

16.11.2018 Geiselwind, Music Hall (DE)

17.11.2018 Saarbrücken, Saarlandhalle (DE)

