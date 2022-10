Knorkator: präsentieren Video zum Titelsong des neuen Albums „Sieg Der Vernunft“

Knorkator präsentieren das offizielle Video zu Sieg Der Vernunft, dem Titelsong des neuen Studioalbums, welches am 07.10. veröffentlicht wurde (Tubareckorz / Rough Trade).

Wenn man Knorkator in der Vergangenheit nach politischem Engagement fragte, hielten sie sich eher zurück. Die große Weltpolitik bietet oft sehr kurzlebige Themen, und die Band ist sich zu schade, Lieder zu schreiben, die in hundert Jahren niemand mehr versteht. Also widmeten sie sich lieber den ewigen grundsätzlichen Fragen über das Sein und das Warum, oder auch ganz banalen Alltagsdingen, die ja oft ebenfalls zeitlos sind.

Mittlerweile aber hat die Politik in nie gekannter Weise direkten Einfluss auf unseren Alltag genommen, und auch scheinbar in Stein gemeißelte ethische Grundfragen sind ins Wanken geraten. Vor einem solchen Hintergrund ist plötzlich alles Politik. Und während sich fast jeder darüber im Klaren ist, dass die vielen neuen bzw. verschärften Probleme in der Welt eine Veränderung unseres Denkens und Handelns erfordern, klaffen doch riesige Risse zwischen die Ansichten, was verändert werden muss, und was unbedingt erhalten bleiben sollte. Diese Themen sind es, die im neuen Knorkator-Album den Ton angeben. Und es geht auch um unsere Unfähigkeit, für die dazu notwendigen Gespräche offen aufeinander zuzugehen.

Wer jetzt aber glaubt, der Humor käme dabei zu kurz, der irrt. Die Band schafft es, all dies mit einer entwaffnenden Heiterkeit zu thematisieren, die einfach nur Spaß macht. Und das alles, ohne in die herablassende Überheblichkeit abzudriften, die zurzeit in der politischen Satire den Ton angibt. Nein, sie sind immer noch ganz lieb und ganz böse zugleich und haben eine riesige Freude daran, musikalische Dummheiten zu begehen.

Das Album Sieg Der Vernunft ist seit dem 07.10. im Handel und kann zudem online bei diesen Anbietern bestellt werden https://knorkator.lnk.to/SiegDerVernunft

Sieg Der Vernunft Tracklist:

1. Die Welt Wird Nie Wieder So, Wie Sie Vorher War

2. Sieg Der Vernunft

3. Der Hofstaat

4. Ihr Habt Gewonnen

5. One Way Or Another

6. Milliardäre

7. Tut Uns Leid

8. Es Lebe Der Tod

9. Menschenfleisch

10. Knurrkater

11. Augen Zu

Demnächst können die Fans die neuen Songs auch live auf der Sieg Der Vernunft Tour gemeinsam mit der Band abfeiern:

28.10.2022 Kiel / Pumpe

29.10.2022 Bremen / Aladin Music-Hall

03.11.2022 München / Backstage

04.11.2022 Oberhausen / Turbinenhalle

05.11.2022 Köln / Live Music Hall

10.11.2022 Dresden / Alter Schlachthof

11.11.2022 Chemnitz / AJZ

12.11.2022 Gera KuK

17.11.2022 Bielefeld / Lokschuppen

18.11.2022 Mannheim / MS Connexion Complex

19.11.2022 Andernach / JUZ Live Club

20.01.2023 Cottbus / Gladhouse

21.01.2023 Görlitz / L2 Club

28.01.2023 Leipzig / Täubchenthal

02.02.2023 Saarbrücken / Garage

03.02.2023 Frankfurt/Main / Batschkapp

04.02.2023 Marburg / KFZ

10.02.2023 Berlin / Columbiahalle

11.02.2023 Berlin / Columbiahalle

17.02.2023 Hamburg / Markthalle

18.02.2023 Magdeburg / Factory

23.02.2023 Wuppertal / Live Club Barmen

24.02.2023 Hannover / Capitol

25.02.2023 Rostock / Moya

02.03.2023 Freiburg / Jazzhaus

03.03.2023 Zürich / Dynamo

04.03.2023 Memmingen / Kaminwerk

09.03.2023 Graz / ppc

10.03.2023 Wien / Arena

11.03.2023 Nürnberg / Löwensaal

16.03.2023 Aschaffenburg / Colos-Saal

17.03.2023 Stuttgart / LKA Longhorn

18.03.2023 Glauchau / Alte Spinnerei

24.03.2023 Erfurt / Central

25.03.2023 Potsdam / Waschhaus

Line-Up

Stumpen – Gesang

Alf Ator – Keyboard, Gesang

Buzz Dee – Gitarre

Rajko Gohlke – Bass

Philipp Schwab – Schlagzeug

