Knotfest Germany 2022: gibt finales Line-up bekannt

Die Premiere des Knotfest Germany am 30.07.2022 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Um die Vorfreude noch weiter zu steigern, wurde nun das finale Line-up des einmaligen Festival-Events bekanntgegeben: Neu bestätigt sind die ukrainische Metal-Sensation Jinjer und Englands Prog-Metal-Aushängeschild Tesseract sowie Schottlands Metalcore-Export Nummer 1 Bleed From Within und die gefeierten Newcomer Vended, denen die Söhne von Slipknots Corey Taylor und Shawn „Clown“ Crahan angehören.

Das fulminante Line-up wird vervollständigt von Headliner und Kurator Slipknot sowie den bereits bestätigten Top-Acts In Flames, Ghostemane, Meshuggah, Malevolence und Cattle Decapitation.

Die zehn Bands werden am 30.07.2022 in der Oberhausener Rudolf Weber-Arena auf zwei Bühnen die Deutschland-Premiere des Knotfests mit bis zu 25.000 Besucher:innen feiern. Zusätzlich zum Live-Programm erwartet die Fans das Slipknot Museum sowie Gastronomie-Angebote, die das Festival zu einem außergewöhnlichen Happening machen werden.

Festival-Tickets für das Knotfest Germany sind als mobile Tickets oder alternativ zum Ausdrucken über www.knotfestgermany.com erhältlich.

Weitere detaillierte Informationen rund um das Knotfest Germany, zu den Ticketpreisen sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter www.knotfestgermany.com zu finden.

Knotfest Germany 2022

Rudolf Weber-Arena Oberhausen – Open Air & Indoor

Datum: 30. Juli 2022

Bands: Slipknot, In Flames, Ghostemane, Meshuggah, Jinjer, Tesseract, Malevolence, Bleed From Within, Cattle Decapitation, Vended